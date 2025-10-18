LaLiga rectifica su censura y emite ahora en TV el plantón de los jugadores por el partido de Miami

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este viernes que en todos los partidos de Primera División de esta jornada se iba a producir un plantón durante lo

s segundos iniciales. Una medida acordada con los capitanes de los 20 equipos en protesta por la celebración del Villarreal-Barça en Miami sin que los futbolistas hayan sido consultados.

Esta protesta, de la que quedarán eximidos los jugadores de los dos clubes implicados, se estrenó el mismo viernes, en el Oviedo-Espanyol que abrió la jornada. Aquellos que vieron el partido por televisión, sin embargo, no fueron conscientes del plantón de los jugadores. La producción televisiva la obvió, mostrando un plano general del estadio Carlos Tartiere durante esos segundos iniciales del partido, ganado por el cuadro perico.

Críticas a la censura de LaLiga

Esta decisión de LaLiga, responsable de la producción televisiva de los partidos, provocó en las horas posteriores una ola de críticas, por cuanto suponía la censura a un acto de protesta de los jugadores, ocurrido durante el transcurso del partido.

Horas después, la organización que preside Javier Tebas ha rectificado. En el siguiente partido de la jornada, el Sevilla-Mallorca que ha arrancado a las 14 horas, el plano televisivo ha permanecido en el interior del Sánchez-Pizjuán durante los segundos iniciales del encuentro.

La retransmisión televisiva ha mostrado un plano cenital del saque de centro, muy cerrado, eso sí. Es decir, no ha optado por el plano más natural e informativo, que sería un plano general con los 22 futbolistas parados mientras el reloj avanzaba.

No obstante, en ese plano cerradísimo se percibía que la acción estaba parada y los comentaristas del partido, emitido por Movistar+ LaLiga, han explicado a la audiencia que el motivo de esa anomalía era la protesta auspiciada por AFE. Algo que no ocurrió durante el arranque del Oviedo-Espanyol.