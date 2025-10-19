GETAFE 0 - REAL MADRID 1
Bordalás denuncia las provocaciones de Vinícius: "¡Qué buen cambio!"
El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha denunciado las "provocaciones" de Vinícius tras la victoria del Real Madrid en Getafe. Según ha explicado el técnico azulón en Movistar+, el delantero brasileño se ha burlado de él tras provocar la expulsión de Nyom.
"El pique no ha sido con Bellingham", ha apuntado Bordalás cuando le han preguntado sobre las imágenes en las que se le ve encarado con el inglés. "Le he dicho que no hable tanto, pero ha sido al principio con Vinícius. Ha venido a decirme '¡qué buen cambio!'. No tiene por qué venir a provocarme", ha denunciado.
La roja a Nyom
Bordalás acababa de sacar al campo a Nyom, sustituyendo a Kiko Femenía que tenía tarjeta y que era la pareja de baile de un Vinícius fresco, tras saltar al campo unos minutos antes. Sin embargo, Nyom solo ha durado 39 segundos en el campo, siendo expulsado por un golpe al delantero brasileño con el balón lejos de la acción.
En ese momento, según Bordalás, ha sido cuando el '7' blanco se ha burlado de su cambio y de la expulsión de Nyom. Una roja "injusta y excesiva" que el entrenador del Getafe ha achacado al cuarto árbitro: "Es el que le ha dicho al árbitro 'roja, roja'".
Además, Bordalás se ha quejado del doble rasero de los colegiados. "Ha habido faltas muy similares en el primer tiempo y no se han sancionado con tarjeta al Real Madrid", ha afirmado el técnico.
Suscríbete para seguir leyendo
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El bar de carretera asturiano con lista de espera al que todos van a fartucarse de callos: "Los mejores del mundo"
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Tragedia en El Franco: muere tras quedar atrapado bajo un todoterreno
- El restaurante de montaña (con hotel) donde se come el mejor pote asturiano: 'Muy rico y abundante
- La Policía Nacional libera a ocho mujeres obligadas a prostituirse en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal