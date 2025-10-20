Tenis
Alcaraz liderará a España en las Finales de la Davis
David Ferrer anunció los jugadores que viajarán a Bolonia a finales de noviembre, aunque desvelará más adelante el quinto jugador
EFE
David Ferrer dio a conocer este lunes la lista de los jugadores que representarán a España en la 'Final a Ocho' de la Copa Davis. Después de derrotar a Dinamarca en una histórica remontada en Marbella, la selección afrontará la fase final del torneo en Bolonia con el número uno del mundo, Carlos Alcaraz, como líder del equipo. Una incorporación que aumenta las posibilidades de llegar lejos.
No solo regresa Alcaraz a una convocatoria, sino otra pieza fundamental como Marcel Granollers. En el dobles, no hay nadie mejor que él, y España debe contar con una buena pareja para poder ganar a las selecciones que viajan a Bolonia, ya que muchas cuentan con parejas habituales en el circuito. No se descarta que el catalán y el murciano sean los que jueguen en esa modalidad.
En el acto de presentación de los jugadores, el capitán David Ferrer señaló que España tiene un "equipazo" para Bolonia, en unas Finales que se celebrarán entre el 18 y el 23 de noviembre. "Llegarán con ritmo de competición. Además, la superficie es la misma. Y las finales acaban el domingo y nosotros debutaremos el jueves", comentó.
El primer rival de España será la República Checa, que eliminó a Estados Unidos antes de conseguir el billete para las Finales. Una selección muy complicada, teniendo en cuenta que sus tres mejores jugadores forman parte del 'top 30' de la ATP: Jakub Mensik, Jiri Lehecka y Tomas Machac. Por ranking, están justo por encima de España, ocupando la octava posición.
Ferrer también comunicó que todavía no se anunciará el quinto jugador que formará parte de España. De momento, solo se conocen cuatro nombres: Carlos Alcaraz, Marcel Granollers, Jaume Munar y Pedro Martínez. La gran ausencia de la lista es Alejandro Davidovich, segundo mejor español en el ranking que ya fue baja en la eliminatoria contra Dinamarca en Marbella.
También se le preguntó cómo tratará el público italiano a España, ya que Alcaraz será posiblemente el mayor rival que tenga Sinner en la modalidad individual. "Alcaraz es un jugador querido en todo el mundo y eso será favorable para nosotros, aunque claro, si jugamos una final contra Italia, será otra cosa", reconoció. España e Italia solo se pueden ver las caras en una hipotética final.
