Muere un conductor de un autobús con aficionados de baloncesto italiano por un ataque de ultras

El ataque con piedras se produjo a la entrada de la autopista Rieti-Terni

Los servicios de emergencia y la policía trabajan en el lugar de los hechos.

Los servicios de emergencia y la policía trabajan en el lugar de los hechos. / EMILIANO GRILLOTTI / EFE

EFE

Roma

El segundo conductor de un autobús que transportaba aficionados del Pistoia, equipo de baloncesto italiano tras un partido de liga A2, murió anoche tras el impacto de una pedrada lanzada en un ataque de los aficionados del equipo rival, el Sebastiani Basket de Rieti.

El autobús fue atacado con piedras a la entrada de la autopista Rieti-Terni, alrededor de las 20:50 y justo después de que se marchase la escolta policial que les había acompañado ya que se temían altercados.

Los informes iniciales sugieren que el fallecido, de 65 años, que se encontraba en el asiento al lado del conductor, recibió un impacto en la arteria carótida con un objeto punzante que atravesó el parabrisas.

El autobús llevaba cuarenta y cinco aficionados que estaban celebrando la victoria de su equipo en Rieti cuando al entrar en la autopista comenzaron a recibir pedradas, según los medios.

"Estábamos tranquilos, habíamos ganado, estábamos bromeando. Entonces oímos lo que parecían explosiones, al menos un par, quizá más. Por suerte, la ventanilla del conductor resistió y pudo frenar rápidamente. Solo tenía un corte en la cara. El otro conductor, sin embargo, no sobrevivió", explicaron a los medios los aficionados.

Rieti (Italy), 20/10/2025.- Emergency services and police work at the scene near a damaged bus in Rieti, central Italy, 19 October 2025 (issued 20 October 2025). A bus driver on a bus carrying supporters of the Pistoia basketball team died after being struck by a brick during an alleged attack on a highway by followers of the Rieti Sebastiani Basket club following a second-tier clash on 19 October, ANSA reported. (Baloncesto, Italia) EFE/EPA/EMILIANO GRILLOTTI -- BEST QUALITY AVAILABLE -- ATTENTION EDITORS: VEHICLE PLATE PIXELATED AT SOURCE. -- BEST QUALITY AVAILABLE -- ATTENTION EDITORS: VEHICLE PLATE PIXELATED AT SOURCE

Los servicios de emergencia y la policía trabajan en el lugar de los hechos. / EMILIANO GRILLOTTI / EFE

La policía ya había intervino durante el partido para evitar que la situación se agravara, pero sin que los enfrentamientos fueran a más.

El equipo de baloncesto de Pistoia expresó su "consternación", a la espera de las conclusiones de una investigación mientras que el club de Rieti también expresó "sus más sinceras condolencias y solidaridad con la familia del conductor tallecido" por "un acto atroz".

El ministro de Deportes italiano, Andrea Abodi, afirmó en sus redes sociales:"¿Pero cómo puedes morir así, camino a casa después de un partido de baloncesto? El ataque perpetrado esta noche cerca de Rieti por criminales que se convirtieron en asesinos y que jamás podrán ser considerados aficionados es impactante. El deporte es vida, y estos criminales están a años luz de los valores deportivos".

