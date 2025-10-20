Baloncesto
Mumbrú vuelve a casa tras 32 días en el hospital
El seleccionador de Alemania ha recibido el alta después de estar ingresado por pancreatitis
Iker Kind
Álex Mumbrú está por fin en casa. El seleccionador de Alemania recibió el alta el pasado viernes después de estar más de un mes ingresado por pancreatitis. "Me siento mejor. Hoy por fin me voy a casa, ¡no más hospitalización!", escribió el español al diario 'BILD' alemán. Ahora, el técnico seguirá su proceso de recuperación en su domicilio.
Mumbrú ha estado durante más de cuatro semanas hospitalizado en Barcelona. Después del triunfo de la selección alemana en el Eurobasket, regresó a su país natal para recibir tratamiento y recuperarse. Cabe recordar que en más de un partido estuvo dirigiendo al equipo, pero finalmente dio un paso al lado, ya que no se encontraba con fuerzas para estar al frente del banquillo.
Hasta hace poco más de una semana, todavía no ingería alimentos sólidos y había perdido ya 16 kilos. Durante el Eurobasket, el seleccionador alemán fue trasladado en ambulancia al hospital de Tampere, en Finlandia, antes del partido inaugural. Fue allí donde se le diagnosticó el problema que le ha acompañado durante estas últimas semanas: una pancreatitis.
Un Eurobasket atípico
Ante esta situación, fue Alan Ibrahimagic el que tomó las riendas de la selección de Alemania y lo llevó de victoria en victoria. Mumbrú, mientras tanto, regresó al hotel tras cinco noches en la clínica y optó por regresar en los octavos de final contra Portugal en Riga. Una decisión demasiado precipitada, ya que era evidente que el español no estaba nada bien.
Finalmente, optó por cederle sus funciones a Ibrahimagic, aunque estuvo presente en el banquillo durante los partidos. Una vez que Alemania se alzó con el título, el español se saltó las celebraciones in situ y en Alemania el día siguiente para dedicarse tiempo a él mismo. Su objetivo ahora es el de llegar al partido de clasificación para el Mundial contra Israel el próximo 28 de noviembre.
- La sidrería a pie de carretera de toda la vida en el que ha parado el rey Felipe VI en Asturias: un local centenario con cocina tradicional
- El concejo asturiano que desea perder 600.000 euros al año: Lena exige suprimir el peaje del Huerna, tras pleitear durante años para cobrar el IBI
- Paunovic estrena su nuevo trabajo hablando de la derrota del Oviedo: “Jugó con una presión añadida que le pesó, pero lo va a sacar adelante”
- La cuantiosa cantidad anual que la Universidad Alfonso X tendrá que abonar para ocupar el Calatrava en Oviedo
- Casi mata a su exnovio a puñaladas: pena de cárcel para una joven asturiana
- Oviedo llora a 'Rosina', la sonrisa eterna del Fontán que no se quería jubilar: 'Deberían de poner algo en la plaza como recuerdo
- El infortunio del tapiego fallecido tras quedar bajo su todoterreno en El Franco: salió de su coche al atascarse en una pista forestal
- Fallece Victoria Zaragozí, profesora y esposa del expresidente del Grupo Covadonga Enrique Tamargo