Partido sorpresa entre Alcaraz y Sinner en Seúl

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han sorprendido a los aficionados del tenis, subiendo el mismo post en Instagram. "See you in Korea! (¡Nos vemos en Corea!)", aparecía en la parte central de la fotografía, en lo que parece un proyecto publicitario del cual no se han dado detalles. La marca de automóviles Hyundai sería el nexo de unión entre los dos tenistas.

Según ha informado el medio coreano 'The Chosun Daily', se trataría de un partido de exhibición en Seúl entre los dos tenistas mejores del planeta. Además, dan más detalles sobre el duelo, confirmando que se disputaría en la capital de Corea del Sur el próximo 10 de enero en el Incheon Inspire Arena. Una fecha que sorprende por la cercanía con el Open de Australia.

Un representante de Hyundai Card desveló: "Pronto confirmaremos y anunciaremos la fecha, el lugar, el calendario de venta de entradas y otros detalles". Por tanto, todo hace indicar que se trata efectivamente de un duelo entre Alcaraz y Sinner, ya que en la propia publicación figura la frase 'Super Match'. Se trataría del primer duelo entre ambos en 2026.

La decisión sorprende por ambos lados. Primero, en el caso de Jannik Sinner, por el reciente anuncio de que no jugará la Copa Davis con Italia para preparar el primer Grand Slam de 2026. Si la afición italiana, incluidos antiguos tenistas, ya habían criticado su ausencia, un partido de exhibición en Seúl días antes del Open de Australia podría desencadenar otra oleada de quejas.

"He ganado dos veces la Copa Davis. Junto a mi equipo hemos decidido no jugarla porque la temporada a final de año es muy larga y necesito una semana libre extra para empezar a entrenar antes. El objetivo es volver a estar en forma en Australia. En los últimos dos años, no he estado en mi mejor momento por falta de tiempo, así que tomamos esta decisión", anunció el italiano.

Alcaraz y Sinner, bromeando en la red en Riad / X

Tampoco acaba de cuadrar en el caso de Carlos Alcaraz, que ya había anunciado que formaría parte de un novedoso formato de exhibición la semana previa al Open de Australia. De hecho, el español será la principal cara visible entre los 22 tenistas profesionales que competirán. El formato se llama 'Million Dollar 1 Point Slam' y contará también con diez aficionados.

Mucho dinero por un punto

Serán partidos que se disputarán a un único punto, en el que si uno de los jugadores aficionados consigue dar la campanada, podrá embolsarse un premio total de un millón dólares, habiendo disputado tan solo cinco puntos en total durante el torneo. Este evento se disputará la semana antes del Open de Australia y dicho Grand Slam arranca el 12 de enero.

Por tanto, una exhibición en Corea el 10 de enero no acaba de encajar en los planes ni de Sinner ni de Alcaraz. Aun así, en Corea dan por hecho este partido, asegurando además el recinto en el que se jugará. En los próximos días, se sabrán más detalles acerca de esta colaboración entre los dos mejores tenistas del planeta, que podrían llevarse una gran cantidad de enero como regalo de reyes.