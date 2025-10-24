Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nations League femenina | España - Suecia, en directo

La seleccionadora Sonia Bermúdez debuta al frente de la selección con el reto de la reconquista europea

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas.

La centrocampista de la selección española Alexia Putellas. / EFE

Toni Munar

España, con el debut de la nueva seleccionadora Sonia Bermúdez, reinicia este viernes la reconquista de la Nations League, título que logró en 2024, en una doble eliminatoria de semifinales ante Suecia que arranca con la ida en La Rosaleda (Málaga), donde podrán reaparecer con la Roja Jenni Hermoso y Mapi León.

La era de Montse Tomé ya es historia. Es turno de un nuevo capítulo en la selección española, con la exjugadora Sonia Bermúdez al frente del banquillo desde agosto. Será en Málaga donde debute oficialmente, en unas semifinales de Liga de Naciones, una gran oportunidad de luchar por un título en sus primeros partidos como seleccionadora.

