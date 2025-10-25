Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Soto Grado dirigirá el Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu

De los 22 partidos que ha dirigido a los blancos, solo han perdido dos. Mientras que de los 14 que pitó a los azulgrana, solo ganaron seis

Archivo - Lamine Yamal habla con el colegiado César Soto Grado durante el Clásico de la temporada 23-24 de LaLiga EA Sports

Fermín de la Calle

Madrid

El árbitro riojano César Soto Grado ha siso el elegido para dirigir el 'clásico' que Real Madrid y Barcelona jugarán en el Santiago Bernabéu este domingo a partir de las 16:15 horas. Soto Grado, de 45 años, ya fue designado para pitar este partido hace dos temporadas. El encuentro se jugó también en el feudo blanco y terminó con una victoria de 3-2 para el Real Madrid.

No concedió el 'gol de fantasma' de Lamine y mal balance para el Barça

Si se observa el balance de ambos clubes con el riojano, la designación habrá gustado más a los madridistas que a los azulgranas. Soto ha pitado 22 partidos al Real Madrid, con 14 triunfos, seis empates y dos derrotas. Mientras que al Barcelona le ha dirigido 14 encuentros, con seis victorias, tres empates y cinco derrotas. Además, en el clásico de hace dos temporadas en el Bernabéu no concedió un 'gol fantasma' de Lamine que tampoco el VAR, con Sánchez Martínez lo validó, y antes señaló un controvertido penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez.

Pese a ello, en el club blanco también hay reproches hacia Soto por algunas decisiones que le cuestionan. Aún así, el colegiado riojano no ha pitado a ninguno de los dos equipos esta temporada, lo que rebaja un poco la tensión en torno a su designación. Al frente del VAR estará Javier Iglesias Villanueva.

En imágenes, la suelta de alevines de salmón en Grado

La Princesa Leonor se rinde a las últimas tendencias de este otoño: mono denim y chaqueta camel para visitar Valdesoto

Antonio Tejero permanece "estable" en una residencia de su entorno familiar

Dos detenidos por el asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante

Todas las obras de distrito aprobadas y previstas en los presupuestos de Gijón: deporte, ocio y accesibilidad copan las preferencias vecinales

