Alemão le da al Rayo el triunfo ante el Alavés

Un gol en el tiempo añadido de la segunda parte del brasileño Alexandre Zurawski, 'Alemão', permitió al Rayo Vallecano ganar al Alavés y derribar el muro babazorro que lideró Antonio Sivera, que sostuvo durante todo el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports al equipo vasco.

El Alavés llegó a Vallecas como el equipo menos goleado de la categoría con ocho tantos y dispuesto a poner en apuros al Rayo, que, pese a encadenar dos victorias consecutivas en Liga, no celebraba un triunfo en casa en el campeonato desde el pasado 2 de mayo, cuando ganó al Getafe.

El que primero avisó fue el Alavés por medio de Carlos Aleñá, que regresó a la titularidad y a los dos minutos recibió un balón dentro del área, se revolvió y, a la media vuelta, lanzó un disparo cruzado que se marchó muy cerca del poste derecho de la portería defendida por el argentino Augusto Batalla.

Solo dos minutos después respondió el Rayo con un remate de cabeza dentro del área de Alemao que se marchó fuera y que igualó las fuerzas tras el fulgurante arranque del Alavés, que, a mitad de la primera mitad pudo adelantarse en el marcador con una ocasión muy clara de Antonio Blanco, que aprovechó un error en la salida del balón de los locales para lanzar un disparo al palo largo que desvió a córner Nobel Mendy cuando iba a entrar el esférico en la portería.

El equipo madrileño, con poca claridad de ideas en ataque, fio todo su bagaje ofensivo de la primera parte a disparos lejanos de Pedro Díaz, que probó en varias ocasiones a Antonio Sivera, muy seguro durante todo el encuentro.

Los locales mejoraron tras el descanso

En la segunda parte el Rayo salió mejor al césped tras el descanso y puso en muchos apuros al Alavés, sobre todo, tras la entrada de dos 'puñales' por los extremos, Álvaro García e Isi Palazón, que en una de sus primeras intervenciones mandó un disparo al poste. Esos fueron los mejores momentos del Rayo, sometiendo con su presión y la velocidad de su ataque al Alavés, que demostró la seguridad defensiva que viene demostrando toda la temporada y la fiabilidad de Sivera, que sostuvo a su equipo con sus paradas.

El Alavés también tuvo sus ocasiones. La más clara de la segunda mitad tras un error garrafal de Mendy en la salida del balón, que lo recuperó Lucas Boyé y su centro desde la derecha lo remató alto, a la altura del punto de penalti, Toni Martínez, que acabó estrellado con Batalla.

Según se fue acercando el final de partido fue decayendo la intensidad en el juego de ambos equipos hasta que cumplido el minuto 90 Pep Chavarría recibió un balón por la banda izquierda y puso un centro medido a la cabeza de Alemão, que remató totalmente solo, y a la carrera, al fondo de las mallas, tras un fallo de cobertura de la defensa del Alavés.

Con este resultado el Rayo suma 14 puntos y se sitúa séptimo, mientras que el Alavés, con 11, queda duodécimo de la clasificación.

Ficha técnica

1 - Rayo Vallecano: Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Pep Chavarría; Óscar Valentín (Pathé Ciss, m.83), Pedro Díaz, Unai López (Álvaro, m.61), Fran Pérez (Isi, m.61), De Frutos (Balliu, m.83); y Alemão ('Pacha' Espino, m.90+3).

0 - Alavés: Sivera; Youssef, Tenaglia, Pacheco (Parada, m.46), Jonny; Antonio Blanco (Pablo Ibáñez, m.57), Denis Suárez (Protesoni, m.70), Carlos Vicente (Guevara, m.57), Aleñá; Toni Martínez (Guridi, m.84); y Boyé

Goles: 1-0: M.90+1 Alemão.

Árbitro: Víctor García Verdura (Comité catalán). Amonestó a Unai López (m.28), del Rayo Vallecano; y a Blanco (34), Denis Suárez (53), Ibáñez (72), del Alavés.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga disputado en el Estadio de Vallecas, ante 11.734 espectadores.