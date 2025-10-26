El Lealtad resiste y suma un punto de carácter en Burgos (2-2)

El Lealtad de Villaviciosa firmó un valioso empate (2-2) en su visita al Burgos Promesas, en un partido que tuvo de todo: momentos de control, fases de sufrimiento y una reacción final que habla del carácter competitivo del conjunto negrillo, que no se rindió en ningún momento.

El encuentro arrancó con un Lealtad bien plantado, sólido en su estructura y con las ideas claras. Los de Villaviciosa recuperaban en campo contrario y, sin necesidad de dominar la posesión, lograban incomodar la salida del filial burgalés. El esfuerzo colectivo dio pronto sus frutos: en el minuto 20, Alorda culminó una acción que reflejó la eficacia visitante, adelantando al conjunto asturiano con el 0-1.

El gol no cambió el guion. Durante varios minutos, el Lealtad mantuvo su solidez y llegó a disfrutar de sus mejores pasajes del encuentro, con un bloque junto y una presión efectiva. Sin embargo, el tramo final del primer tiempo se complicó. El Burgos Promesas comenzó a apretar y, en una acción dentro del área, el colegiado señaló un penalti que los visitantes consideraron riguroso. Toty transformó la pena máxima en el 37’ para devolver la igualdad al marcador.

Tras el descanso, el conjunto de Villaviciosa dio un paso al frente. Jesús entró por Stephen y el equipo ganó frescura por banda. Con Krehl y Ricardo trabajando en el medio y Menéndez generando juego, el Lealtad volvió a asentarse en campo rival. Sin embargo, cuando mejor estaba el equipo de Villaviciosa, llegó el golpe: en una jugada aislada, Ethan aprovechó un espacio en la defensa para poner el 2-1 en el minuto 70.

Lejos de hundirse, el cuadro asturiano mostró su habitual espíritu combativo. Nico, que había entrado desde el banquillo, dio aire en ataque, y los maliayos comenzaron a rondar el área rival. El premio al esfuerzo llegaría sobre el final: en el minuto 90, Fofana apareció con determinación para igualar el partido con el 2-2, un tanto que hacía justicia al empuje visitante.

Todavía quedaría una última acción polémica. En el tiempo añadido, el Lealtad reclamó un penalti por derribo en el área burgalesa, pero el árbitro no señaló nada pese a las protestas. La sensación en el bando visitante fue de haber dejado escapar una victoria que parecía posible, pero también de haber confirmado la buena línea del equipo. Con este, el Lealtad suma cuatro puntos, ya no es colista y evita que un rival directo como el filial del Burgos se le escape en la clasificación.

Luis Arturo: "Nos llevamos un punto bueno porque el partido estaba perdido"

Luis Arturo, el técnico del Lealtad, reconoció estar satisfecho con el empate cosechado por los suyos en los instantes finales. "Nos llevamos un punto bueno porque el partido estaba perdido", subrayó. El entrenador valoró positivamente la reacción de los suyos en la segunda parte y lamentó la falta de acierto. "Generamos tres ocasiones muy claras que se fueron al poste o a su portero y acabamos empatando". Por último, Luis Arturo calificó como penalti una acción que podría haber cambiado todo. "En el minuto 95 nos hacen un penalti claro que el colegiado no pita. Son cosas que pasan en el fútbol", finalizó.