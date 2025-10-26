El Lobas Oviedo gana al Anaitasuna y sigue imparable
El equipo asturiano lidera División de Honor Oro, con cuatro victorias en cuatro partidos
N. L.
El Lobas Oviedo logró ayer en Pamplona una importante y trabajada victoria (23-26), sin Manolo Díaz, su entreador, de baja por un problema de salud, y suma sus cuatro partidos por victorias, siendo líder de División de Honor Oro. Las azules dominaron en la primera parte, pero las exclusiones de Lisa Chiagozie y Celia Rojo permitieron a las navarras situarse a un solo gol (6-7). El cuadro carbayón volvió a apretar el acelerador y logró la máxima diferencia (8-13). Al descanso, 10-13.
En la segunda parte, las cosas se complicaron para las Lobas, que recibieron un parcial de 5-0 con el que el Anaitasuna empató (14-14). Las navarras se llegaron a adelantar (16-15), pero las azules respondieron con un 0-4 (17-20). Igualaron de nuevo las locales (20-20) y en el tramo final las paradas de Aida Fernández y Lucía Méndez, autora de dos de los últimos tres goles, fueron decisivas para el triunfo ovetense. Lo peor fue la lesión de Teresa Rodríguez, que se fue al banquillo doliéndose de la rodilla derecha.
Anaitasuna: Naiara Bozal; Natalia Ortiz (6), Irune Puncel, María Monllor (2), Marta Jaques (2), Daniela Natale (6), Lorea Mariñelarena –siete inicial–, Naia Hualde, Andrea Sáez, Alba Jurado (5), Nahia Jiménez, June Aguinagalde, Uxue Iriarte, Ane Garralda, Iraia Pilart (2) y Julia Mendinueta.
Lobas Global Atac Oviedo: Aida Fernández; Jimena Merino, Carmen García-Calvo (2), Marta da Silva (4), Celia Rojo (2), Lisa Chiagozie (5), Camila Méndez (4) siete inicial--, Sofía Gull (2), Paula Molano (2), Teresa Rodríguez (3), Blanca Sánchez, Lucía Méndez (2), Paloma Calvo y Alba Peláez.
Marcador cada 5 minutos: 0-1, 2-4, 5-7, 6-8, 8-11, 10-13 (descanso), 12-14, 16-15, 17-19, 20-21, 22-22 y 23-26.
Árbitros: Miquel Vigo Azuaga y Oriol Grébol Banús (del colegio catalán). Excluyeron por dos minutos a la jugadora local María Monllor y por parte de las visitantes a Lisa Chiagozie (2), Celia Rojo y Carmen García-Calvo.
Pabellón Anaitasuna: unos 200 espectadores.
