El Lobas Oviedo gana al Anaitasuna y sigue imparable

El Lobas Oviedo logró ayer en Pamplona una importante y trabajada victoria (23-26), sin Manolo Díaz, su entreador, de baja por un problema de salud, y suma sus cuatro partidos por victorias, siendo líder de División de Honor Oro. Las azules dominaron en la primera parte, pero las exclusiones de Lisa Chiagozie y Celia Rojo permitieron a las navarras situarse a un solo gol (6-7). El cuadro carbayón volvió a apretar el acelerador y logró la máxima diferencia (8-13). Al descanso, 10-13.

En la segunda parte, las cosas se complicaron para las Lobas, que recibieron un parcial de 5-0 con el que el Anaitasuna empató (14-14). Las navarras se llegaron a adelantar (16-15), pero las azules respondieron con un 0-4 (17-20). Igualaron de nuevo las locales (20-20) y en el tramo final las paradas de Aida Fernández y Lucía Méndez, autora de dos de los últimos tres goles, fueron decisivas para el triunfo ovetense. Lo peor fue la lesión de Teresa Rodríguez, que se fue al banquillo doliéndose de la rodilla derecha.