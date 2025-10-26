Mallorca y Levante se reparten los puntos

Mallorca y Levante firmaron un empate (1-1) este domingo en un duelo en el que los bermellones fueron superiores pero salvaron un punto gracias a un golazo de Maffeo, que igualó el tanto de Etta Eyong que puso por delante al equipo valenciano en el primer tiempo.

La lluvia fue protagonista de un partido en el que el Levante salió a proteger su portería, fruto del estado del césped de Son Moix, y los bermellones tomaron la iniciativa de la mano de su joven perla, Jan Virgili. Al extremo catalán no le importó la lluvia y se propuso levantar a los pocos aficionados presentes de sus asientos, desbordando en cada balón que tocaba y generando una continua sensación de peligro.

Las primeras oportunidades de gol no las supo transformar el Mallorca y lo pagó. Una conducción de 40 metros de Matías Moreno dejó un balón en ventaja para Koyalipou, quien recortó y remató al cuerpo de un defensa, pero el rechace le cayó a Etta Eyong, que aprovechó la mala colocación de la defensa local para marcar a placer. Pudo hacer el segundo el Levante, que sufría en tareas defensivas pero hacía mucho daño cuando salía al contraataque gracias al buen trabajo de sus delanteros y de Víctor García, pero Eyong falló un mano a mano ante Leo Román.

El Mallorca siguió insistiendo en la búsqueda de su primer gol, desaprovechando ocasiones de Muriqi dentro del área y un remate de Mateo Joseph que se fue centrado en una posición favorable.

El descanso no cambió la tónica del encuentro, aunque el cuadro de Julián Calero se soltó un poco en la creación de juego y le quitó protagonismo con balón al conjunto local durante los primeros instantes. Los cambios dieron frescura al equipo de Jagoba Arrasate, pero tuvo que ser Pablo Maffeo el que sacara un as de la manga para empatar el choque. A un cuarto de hora para el final, una jugada que parecía abocada al fracaso terminó con un zapatazo del lateral que entró por un escuadra y dio esperanza a Son Moix.

En ese instante empezó a presionar el Levante, que dio un paso adelante que amedrentó ligeramente al Mallorca. Pudo completar la remontada Antonio Raíllo, que envío un remate de cabeza rozando un palo y tuvieron tiempo los granotas en el tiempo añadido para llevarse la victoria con un mano a mano de Morales, pero Leo Román evitó que el Levante sumara los tres puntos.

Mallorca y Levante quedan empatados con nueve puntos en la clasificación y pierden una buena oportunidad para alejarse de la zona de descenso.

Ficha técnica

1 - Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica; Morlanes, Samu Costa (Llabrés, m.73), Mateo Joseph, Darder (Pablo Torre, m.61), Virgili (Domènech, m.83); Muriqi (Antonio Sánchez, m.83).

1 - Levante: Ryan; Toljan (Dela, m.73), Elgezabal, M.Moreno, Manu Sánchez; Víctor García (Carlos Álvarez, m.73), Vencedor (Morales, m.88), Arriaga, Pablo Martínez (Olasagasti, m.88); Etta Eyong, Koyalipou (Brugué, m.58).

Goles: 0-1, m.22, Etta Eyong. 1-1, m.78, Maffeo.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (Comité madrileño). Amonestó a los jugadores locales Sergi Darder (m.27), Samu Costa (m.47) y Martin Valjent (m.62), y a los visitantes Arriaga (m.49) y Etta Eyong (m.84).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio Mallorca Son Moix ante 12.964 espectadores. Antes del comienzo del partido se entregó un obsequio y una camiseta a Antonio Raíllo y Valjent por sus 300 y 250 partidos con el Mallorca, respectivamente, y la campeona del mundo de vela en 49er FX, Paula Barceló, hizo el saque de honor.