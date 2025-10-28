Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Masters 1000 de París: Carlos Alcaraz - Cameron Norrie, en directo

El tenista español vuelve a disputar un partido oficial este martes, después de perderse por molestias físicas el Masters 1000 de Shangái

El tenista español Carlos Alcaraz.

El tenista español Carlos Alcaraz. / Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press

Redacción

El tenista español Carlos Alcaraz debuta este martes en París-Bercy, último Masters 1000 de la temporada y que se disputa en condiciones 'indoor', ante el británico Cameron Norrie, un torneo en el que el murciano nunca ha alcanzado la ronda de semifinales, siendo los cuartos de final del año 2022 su mejor actuación, pero en el que buscará levantar su noveno título de la temporada.

Carlos Alcaraz vuelve a disputar un partido oficial este martes, después de perderse por molestias físicas el Masters 1000 de Shangái y caer en la final en el torneo de exhibición 'Six Kings Slam'. Un debut en el Masters 1000 de París en el que tendrá como rival al siempre incomodo Cameron Norrie, que viene de eliminar en primera ronda al argentino Sabastian Baez.

El murciano buscará en el último Masters 1000 de la temporada llegar a las finales de Turín de la mejor manera posible. Para ello, necesitará ofrecer su mejor versión en un torneo que siempre se le ha atragantado. Y es que, Alcaraz sólo ha conseguido ganar cinco partidos en sus cuatro participaciones en París-Bercy, donde los cuartos de final alcanzados en el año 2022 son su mejor participación.

En París-Bercy, Alcaraz también deberá defender su condición de número uno del mundo antes de las ATP Finals. Actualmente, 840 puntos separan al de El Palmar con respecto a Jannik Sinner, por lo que para asegurarse llegar como número uno del mundo a Turín debe alcanzar, al menos, los cuartos de final del torneo. Además, el italiano tendría imposible recuperar el número uno si no gana el torneo.

