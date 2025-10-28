En Directo
Nations League femenina
La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo
La selección femenina defiende en Goteborg ante Suecia el valioso 4-0 de La Rosaleda en la vuelta de las semifinales de la Liga de Naciones
España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.
Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.
MIN 6 (0-0)
Muy bien Suecia en la presión, como en el inicio de la ida. España está teniendo más pérdidas de lo habitual en zona tres cuartos
MIN 4 (0-0)
Pase largo de Björn que atrapa Cata Coll. Había igualmente fuera de juego
MIN 3 (0-0)
Demasiado abierto el balón de Sandberg, se le ha escapado
MIN 2 (0-0)
Primera llegada peligrosa de Suecia, de Kaneryd. Ha tapado perfectamente el centro Olga Carmona. Será córner
MIN 1 (0-0)
¡Arraaaanca el partido en Gotemburgo!
Suenan los himnos
Todo a punto para que salten las jugadoras al terreno de juego. Ambientazo en el Gamla Ullevi, un estadio muy especial
Muchos más cambios en el once de Suecia: entran Holmberg y Nelhage en defensa (por Lundkvist, que arranca en el centro del campo, en el lugar de Angeldal, e Ilestedt), Bah por Rolfö en el extremo zurdo y y Schröder por Blackstenius en punta. Una alineación muy joven
Y esta es la alineación de Tony Gustavsson con Suecia:
A pesar de contar con cuatro goles de ventaja en la eliminatoria, Bermúdez sale con todo a por el partido. Sí que dijo en rueda de prensa, cuando dio la lista, que a Vicky había que cuidarla porque todavía es muy joven
- Fernán-Gómez, marchante de arte e hijo del actor y dramaturgo: 'De niño conocí por dentro el mundo del cine y el teatro y quizá por eso no me animé a ser actor
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- De Baleares a la Asturias profunda: una pareja deja Menorca para instalarse en una aldea canguesa y tomar el relevo de un hotel rural que estaba abocado al cierre
- El premio 'Princesa' Douglas Massey viaja a un pueblo a una hora de Oviedo para comer pescado en un popular restaurante: 'Cuando se puso en pie para irse, todos le aplaudimos
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- Reabierto un caso que conmocionó a Asturias hace casi cuatro décadas: buscan en una balsa en Ribadesella los cadáveres de una asturiana y su bebé
- Casa del Marineiro cierra por descanso: la historia de esta explotación ganadera de Tapia con dos siglos de historia
- La escondida cueva de hielo de Asturias que es un espectáculo de luz y color: a 2.150 metros de altitud y en el corazón de los Picos de Europa