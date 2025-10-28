La vuelta de la semifinal de la Nations League: Suecia-España, en directo.

España tiene cerca una nueva final. Muy superior el pasado viernes en el Estadio de La Rosaleda, la campeona del mundo espera volver a controlar a un rival que seguramente se parecerá más a la de la segunda mitad y que buscará, al menos, llevar toda la incertidumbre posible apoyada por su público y por su ánimo de revancha.

Una primera parte de buen nivel y una segunda algo más descafeinada, salvo en el cuarto de hora final, certificaron la primera alegría de Sonia Bermúdez como seleccionadora y evidenciaron una vez más el nivel competitivo de la 'Roja', que principalmente tendrá que solventar lo mejor posible el previsible impetuoso arranque del equipo que entrena Tony Gustavsson, cuyo carácter competitivo hace que sea complicado pensar que use el choque con una probatura.

MIN 6 (0-0) Muy bien Suecia en la presión, como en el inicio de la ida. España está teniendo más pérdidas de lo habitual en zona tres cuartos

MIN 4 (0-0) Pase largo de Björn que atrapa Cata Coll. Había igualmente fuera de juego

MIN 3 (0-0) Demasiado abierto el balón de Sandberg, se le ha escapado

MIN 2 (0-0) Primera llegada peligrosa de Suecia, de Kaneryd. Ha tapado perfectamente el centro Olga Carmona. Será córner

MIN 1 (0-0) ¡Arraaaanca el partido en Gotemburgo!

Suenan los himnos

Todo a punto para que salten las jugadoras al terreno de juego. Ambientazo en el Gamla Ullevi, un estadio muy especial

Muchos más cambios en el once de Suecia: entran Holmberg y Nelhage en defensa (por Lundkvist, que arranca en el centro del campo, en el lugar de Angeldal, e Ilestedt), Bah por Rolfö en el extremo zurdo y y Schröder por Blackstenius en punta. Una alineación muy joven

Y esta es la alineación de Tony Gustavsson con Suecia: