Baloncesto
El Real Madrid ficha al pívot ucraniano Alex Len
El jugador, de 32 años y 2,13 centímetros de altura, llega al equipo blanco desde Los Ángeles Lakers y tras competir durante 12 años en la NBA
EFE
El Real Madrid ha incorporado al pívot ucraniano de 32 años Alex Len, procedente de Los Ángeles Lakers de la NBA, hasta el 30 de junio de 2027, según anunció este jueves el club merengue.
Len, de 2,13 centímetros de altura, es internacional con Ucrania y llega a la capital española tras 12 temporadas y 708 partidos en la elite del baloncesto norteamericano, donde promedió 6,7 puntos, 3,1 rebotes y 0,3 tapones.
Ha jugado en los Phoenix Suns (2013-2018), Atlanta Hawks (2018-2020), Sacramento Kings (2020), Toronto Raptors (2020-2021) -donde coincidió con Sergio Scariolo, actual entrenador del Real Madrid-, Washington Wizards (2021), Sacramento Kings (2021-2025) y Los Ángeles Lakers (2025).
Tras formarse en el Dnipro ucraniano y brillar en Maryland, fue elegido con el número 5 del 'draft' de 2013.
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- La Guardia Civil comienza a revisar las guanteras de los conductores asturianos y las multas crecen: sanción entre 601 y 3.005 euros
- La increíble historia de Mael, un niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, y que ahora ya camina: 'Nunca le hemos oído decir 'no puedo'
- Ojo si has circulado por el Huerna en los últimos meses: el Supremo abre la posibilidad a devolver el cobro del peaje por obras en la autopista
- El singular cachopo que ha comido Melendi en un restaurante de Oviedo: lleva puré de castañas y se sirve en una maqueta de Santa María del Naranco
- Amador Valdés, el ídolo de masas que llena las plaza de Oviedo: esta son su próximas clases con pasodobles y canciones de Sebastián Yatra
- Fallece Mercedes González, edil de Educación con el tripartito de Oviedo y directora de Cáritas
- La “vergüenza” del capitán, el mal ambiente en el campo y Carrión señalado: la dura resaca de la eliminación en Copa del Oviedo