Un estelar Shengelia mantiene el 'idilio' del Barça en Belgrado

El Barça se llevó el triunfo de Belgrado con un estelar Shengelia (24 puntos y 42 de valoración) y MVP de la jornada, con un triple salvador de Clyburn de nueve metros, para llevarse el triunfo en la pista del Partizan (76-78). Un respiro para el equipo de Peñarroya que encadena su segundo triunfo apurado consecutivo en Europa y sigue sumando en Belgrado..

Buen arranque blaugrana con un 6-10 y obligaba a Obradovic a mover banquillo, aunque con los ex blaugrana Jabari Parker y el recién llegado, Nick Calathes, esperando su oportunidad. Primer parón del duelo, con el Barça en control ante un Partizan més peligroso de lo que se espera, jugando ante su afición. Peñarroya daba entrada a Miles Cale y Willy Hernangóme con Partizan reaccionando con buenas penetraciones a canasta (10-10).

Un triple de Shengelia y otro de Clyburn permitía al Barça mantenerse en control y Obradovic a parar el partido (10-16) en una buena puesta en escena blaugrana. Juani Marcos también entraba en escena mientras la renta crecía (10-18). Un parcial de 7-0 para los de Obradovic les metía de nuevo en el encuentro tras los primeros 10 minutos, con un Barça que mereció mayor renta (17-18).

Mal segundo cuarto blaugrana

Mal arranque del Barça, con Partizan cogiendo el control del marcador (22-18) con parcial de 12-0 y Willy, haciendo de las suyas, despistado en ataque y defensa...y Peñarroya, obligado a parar el partido que cambiaba completamente de dinámica para los locales.

Vesely y Satoransky volvían al duelo pero era el Partizan el que despertó definitivamente (27-18) y el parcial crecía a un preocupante 17-0. Pájara blaugrana en toda regla….No entraba nada en ataque y volvían Clyburn y Shengelia para intentar cambiar algo.

Satoransky rompía siete minutos de sequía ofensiva, pero el trabajo no tenía continuación en defensa (29-22 m.15). Reacción del Barça con un 0-6 con un buen ajuste defensivo (29-26) y era Obradovic el que llamaba al orden a los suyos. Un tripe de Satoransky, en racha, igualaba el duelo a 29. Tyreke Jones era un mal sueño para la defensa azulgrana (41-33) que flaqueaba de nuevo al final del segundo periodo, con muy malas sensaciones.

Reacción blaugrana

Tras el descanso Partizan lograba la máxima (43-33) aunque Vesely lograba reducirla con su primer triple. Los azulgrana necesitaban algún revulsivo...y llegaba con un triplazo de Punter con tiro adicional (45-40). Shengelia también se unía a la reacción del Barça (45-42) y el ¡georgiano lograba empatar el encuentro con otro triple! (45-45).

La reacción local no se hizo esperar con un 5-0 (50-45) para volver a retomar el control. Resuello para Vesely y Clyburn en un momento clave del duelo (52-50) con el Barça agarrandose al marcador a pesar de fallar muchos tiros libres y con un triple de Punter y otro de Brizuela, para dar a los blaugrana el mando al final del cuarto con un gran Shengelia (56-58).

Marinkovic devolvía el control al Partizan, aunque el Barça resistía con triple de Satoransky (62-62). Apostar por el triple en cada acción no fue una buena decisión y Partizan se mostraba muy superior dentro con Bonga y Jones (70-64). Peñarroya metía en pista a toda su artillería. Con triple de Vesely y otra canasta de Shengelia, el Barça resistía (72-69). Aún había esperanza.

Shengelia aguantaba al equipo, el más clarividente azulgrana en su mejor encuentro de Euroliga (74-73) y Clyburn ponia por delante al Barça tras una gran defensa (74-75). Jones anotaba tiros libres y volvía el balón a manos del Barça..¡con triple desde nueve metros de Will Clyburn! (76-78). Partizan no aprovechó su ataque para sentenciar la victoria azulgrana en un final espectacular y con Shengelia MVP de la jornada.