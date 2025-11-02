El Arenteiro, juego directo y resultados muy cortos

Tras sumar dos derrotas consecutivas, ante el Madrid Castilla en la Liga (2-0) y contra el Real Ávila en la Copa del Rey (1-1), el Avilés tiene hoy, a partir de las 18:15 horas en el Suárez Puerta, la oportunidad de cortar con esta mala racha de resultados. El rival, sobre el papel, parece ideal para ello, un Arenteiro que, tras una revolución total en el mercado veraniego, trata de asentarse en la categoría.

El cuadro gallego suma seis encuentros sin conocer la victoria, con tres empates y otras tantas derrotas, lo que está empezando a hacerle coquetear con los puestos de descenso. Aún así, los de Carballino solo tienen tres puntos menos que los blanquiazules, por lo que los de Dani Vidal tendrán que dar el do de pecho para asegurarse el triunfo. Además, se verán las caras con un viejo conocido en su banquillo. Estas son algunas de sus virtudes y defectos

Un viejo conocido

El entrenador del Arenteiro es Jesús Arribas, hermano del exjugador del Oviedo Alejandro Arribas y que, además, es un técnico conocido en el Suárez Puerta. El entrenador del cuadro gallego estuvo durante el pasado mes de mayo en el estadio avilesino dirigiendo al Rayo Majadahonda, cayendo por un global de 6-0 en la recordada final de play-off de ascenso a Primera Federación. A nivel personal él sí consiguió cambiar de categoría, tomando el relevo de Raúl Jardiel, el anterior preparador del Arenteiro. Ahora ha llevado a tierras gallegas su 4-2-3-1, con una línea de mediapuntas muy móvil y vertical, algo que ya desarrolló en el Rayito.

Mingo, su principal referencia ofensiva

El Arenteiro ha sido, desde su ascenso a Primera Federación, una cuna de talento y este verano, aunque de manera diferente, el club ha apostado por una filosofía similar. Uno de los fichajes que llegó a tierras gallegas este verano fue Víctor Mingo, canterano del Espanyol, que a pesar de su juventud (22 años) se ha convertido en la principal referencia ofensiva de los de Arribas.

Aunque se ha perdido los dos últimos encuentros por una lesión en la planta del pie, el madrileño suma cinco dianas y una asistencia en siete encuentros. Otro de los nombres interesantes es el de Julen Jon Guerrero, hijo del legendario delantero del Athletic de Bilbao, que tras salir de la cantera del Real Madrid busca su hueco en el mundo del fútbol.

Fútbol muy directo

Si algo define a este Arenteiro es un estilo de juego muy directo. Los gallegos no buscan complicarse en el centro del campo y tratan de llegar lo más rápido posible a sus hombres más talentosos, muchas veces mandándoles balones desde la línea defensiva.

Además, Arribas cuenta con jugadores con desequilibrio en bandas y capaces de ganar muchos duelos, lo que potencia aún más si cabe su estilo de juego. Esto, ante las dudas que genera la defensa del Avilés en todo lo que tiene que ver con balones aéreos, puede acabar causando una pesadilla.

Resultados muy cortos

Si alguien espera ver muchos goles en un partido del Arenteiro, está muy equivocado. El cuadro gallego es uno de los equipos que menos veces ha visto puerta esta campaña, con siete dianas, a lo que suma ser uno de los conjuntos que menos encaja, con ocho tantos en contra.

Durante esta temporada ya ha firmado tres empates a cero y en solo una ocasión ha sido capaz de anotar más de un gol en el mismo partido. El Avilés es totalmente lo contrario, con 15 tantos a favor y 16 en contra. Queda por ver qué estilo se acabará imponiendo hoy en el Suárez Puerta.

Borja Granero, la duda en el once blanquiazul

Dani Vidal, técnico del Avilés, volverá a salir con su once de gala tras las rotaciones de la Copa del Rey en el partido de Liga que mide hoy a los avilesinos en el Suárez Puerta ante el Arenteiro (18:15 horas). La gran duda está en el estado físico de Borja Granero, que no viajó junto al resto de sus compañeros a Ávila.

Vidal afirmó que está disponible para el duelo, pero podría no arriesgar con él, dándole minutos en la segunda mitad. Por ello, Adri Gómez regresaría al centro de la zaga, dejando el doble pivote para Kevin Bautista y Gete. Cayarga, de vuelta tras cumplir un partido de sanción, apunta a ocupar la mediapunta, escoltado por Isi Ros y Raúl Hernández. Arriba seguirá el debate entre Raúl Rubio y Javi Cueto.