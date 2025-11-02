Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borja Granero, la duda en el once blanquiazul

Noé Menéndez

Noé Menéndez

Avilés

Dani Vidal, técnico del Avilés, volverá a salir con su once de gala tras las rotaciones de la Copa del Rey en el partido de Liga que mide hoy a los avilesinos en el Suárez Puerta ante el Arenteiro (18:15 horas). La gran duda está en el estado físico de Borja Granero, que no viajó junto al resto de sus compañeros a Ávila. Vidal afirmó que está disponible para el duelo, pero podría no arriesgar con él, dándole minutos en la segunda mitad. Por ello, Adri Gómez regresaría al centro de la zaga, dejando el doble pivote para Kevin Bautista y Gete. Cayarga, de vuelta tras cumplir un partido de sanción, apunta a ocupar la mediapunta, escoltado por Isi Ros y Raúl Hernández. Arriba seguirá el debate entre Raúl Rubio y Javi Cueto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multinacional que comienza a operar en Asturias con 78 empleados y que tiene 40 fábricas por todo el mundo
  2. La Unión Europea endurece la renovación del permiso de conducir tras la nueva medida aprobada: el papel médico obligatorio que hay que presentar
  3. Ya no me quedan fuerzas', la despedida, por ahora temporal, de un cura del Oviedo rural
  4. Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
  5. La casa de comidas a pie de carretera que se convierte en parada obligada en Asturias para los amantes del cabrito guisado o el rabo de toro: el comedor más acogedor en plena naturaleza
  6. Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
  7. Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
  8. El Llano tiene 183 años: la visión del cronista oficial de Gijón

"Menaje de cocina viejo, vasos de plástico insalubres y cuberterías en mal estado", así denuncian que está el comedor escolar de Raíces donde los niños "pasan hambre"

"Menaje de cocina viejo, vasos de plástico insalubres y cuberterías en mal estado", así denuncian que está el comedor escolar de Raíces donde los niños "pasan hambre"

La figura de la semana: Arancha Sánchez Villa, una "profesional" del asociacionismo

La figura de la semana: Arancha Sánchez Villa, una "profesional" del asociacionismo

Cuando Asturias descubrió a una "jovencita" Carmen Lomana (mucho antes que el resto de España)

Cuando Asturias descubrió a una "jovencita" Carmen Lomana (mucho antes que el resto de España)

Este es el dinero (con varios ceros) que destina Corvera al fomento del deporte en el concejo

Este es el dinero (con varios ceros) que destina Corvera al fomento del deporte en el concejo

La instrucción por la muerte de Eloy Malnero se cierra un año después de su fallecimiento

La instrucción por la muerte de Eloy Malnero se cierra un año después de su fallecimiento

El balance de "La Asturias que funciona": "Estimulantes" casos de éxito local en una Facultad que forma economistas "para el mundo"

El balance de "La Asturias que funciona": "Estimulantes" casos de éxito local en una Facultad que forma economistas "para el mundo"

Crónicas gijonesas: En un campo no santo

Crónicas gijonesas: En un campo no santo

El Arenteiro, juego directo y resultados muy cortos

El Arenteiro, juego directo y resultados muy cortos
Tracking Pixel Contents