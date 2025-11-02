Borja Granero, la duda en el once blanquiazul

Dani Vidal, técnico del Avilés, volverá a salir con su once de gala tras las rotaciones de la Copa del Rey en el partido de Liga que mide hoy a los avilesinos en el Suárez Puerta ante el Arenteiro (18:15 horas). La gran duda está en el estado físico de Borja Granero, que no viajó junto al resto de sus compañeros a Ávila. Vidal afirmó que está disponible para el duelo, pero podría no arriesgar con él, dándole minutos en la segunda mitad. Por ello, Adri Gómez regresaría al centro de la zaga, dejando el doble pivote para Kevin Bautista y Gete. Cayarga, de vuelta tras cumplir un partido de sanción, apunta a ocupar la mediapunta, escoltado por Isi Ros y Raúl Hernández. Arriba seguirá el debate entre Raúl Rubio y Javi Cueto.