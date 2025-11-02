El gran dilema de Vidal para asaltar Valdebebas

Ha pasado la semana y Dani Vidal, técnico del Avilés, no ha querido despejar la gran duda de los blanquiazules de cara al encuentro ante el Madrid Castilla (21 horas, Valdebebas). Las ausencias de Santamaría, lesionado, y Cayarga, sancionado, obligan al entrenador catalán a dar una vuelta de tuerca a sus planes para tratar de asaltar Valdebebas sin dos hombres muy importantes en lo que va de campaña. En la mesa hay dos opciones: o cambiar de sistema para jugar con una doble punta o mover a Kevin Bautista, ya recuperado de sus problemas físicos, a la mediapunta. Las dos variantes tienen sus pros y sus contras.

Los dos delanteros.

El 4-4-2 es, sin duda, el esquema favorito para Dani Vidal, como demostró durante su estancia en el Nástic de Tarragona. Cierto es que, desde que ha aterrizado en el Suárez Puerta, el técnico catalán ha tirado más por jugar con un único punta, pero ante el Madrid Castilla podría volver a sus orígenes. La propuesta serviría para unir en un mismo once a Raúl Rubio y Javi Cueto, máximo goleador del club, algo que todavía no se ha visto en lo que llevamos de campaña. De hecho, siempre que quiere meter a uno de ellos en el campo, saca al otro. Con esta dupla el Avilés ganaría mucha presencia en área rival, con dos hombres que, además, sudan la camiseta como el que más a la hora de presionar a los zagueros rivales. Ambos delanteros son perfiles muy complementarios, con uno (Cueto) destacando por su trabajo para bajar balones y su talento en el área pequeña y otro (Rubio) brillando a la hora de ganar muchos metros con su zancada y su capacidad para brillar en las segundas jugadas. Eso sí, esta variante dejaría huérfano el centro del campo, más si cabe si se tiene en cuenta que el Madrid Castilla juega con tres jugadores en la medular.

Bautista, mediapunta.

Parece claro que, tras recuperarse de su lesión y decidir no arriesgar ante el Talavera de la Reina, Kevin Bautista volverá al once del Avilés. Aunque su sitio, por lo menos en los primeros encuentros, ha sido el doble pivote, las circunstancias podrían hacer que Dani Vidal adelantase unos metros su posición para que haga de ‘10’ en Valdebebas. Esta alternativa le daría mucho más músculo a los blanquiazules en el centro del campo, juntando así a dos perfiles más defensivos (Gete y Adri Gómez) con el sevillano, que también destaca por su capacidad para ganar duelos. Además, una de las virtudes que tiene el centrocampista andaluz es su trato de balón, algo que puede poner aun más en valor si tiene a dos escoltar a la espalda. Esta opción haría que el cuadro avilesino siguiese con el 4-2-3-1 que tanto le está gustando a Vidal esta campaña, igualando así los tres jugadores con los que saldrá el Madrid Castilla en la sala de máquinas, aunque deje solo ante los leones al delantero centro, que todo apunta que será Raúl Rubio. Sobre la mesa también está que ese rol de mediapunta lo asuma Pablo Álvarez, pero la presencia del llanerense en el once podría conllevar riesgos en un partido que se presupone que será de un ritmo muy a

lto.

