Fran Garagarza, director deportivo del Espanyol, ingresado por un infarto

El director deportivo del RCD Espanyol, Fran Garagarza, ha sufrido este martes un infarto y está ingresado en la UCI del Hospital de Sant Pau de Barcelona, según avanzó 'La Grada'. El ejecutivo vasco está despierto y estable bajo escricta vigilancia médica.

El percance de Garagarza llega en el mejor momento deportivo del equipo perico desde su llegada a la dirección deportiva en el verano de 2023. El directivo de Mutriku armó una plantilla para retornar a Primera y el pasado curso logró también la salvación a pesar de las estrecheces económicas impuestas por la cúpula de Chen Yansheng.

Contexto de ilusión

En su tercer ejercicio al frente del área deportiva vive con entusiasmo la buena marcha del bloque de Manolo González, que ocupa la sexta plaza de la Liga en un contexto de ilusión marcado también por el cambio de propiedad y la llegada a la presidencia de Alan Pace.