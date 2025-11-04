De templo del fútbol europeo a epicentro del entretenimiento: el nuevo mercado gastronómico que abre sus puertas en el Santiago Bernabéu

"El estadio se va a convertir en un hito y será un símbolo de lo mejor del Real Madrid, convirtiéndose en un estadio de referencia y de élite", anunciaba Florentino Pérez en la asamblea de compromisarios del Real Madrid de 2011. El presidente del conjunto blanco aprobó la reforma del estadio con 786 votos a favor frente a diez en contra. Después de un largo período en el que se llevaron a examen proyectos de diversa índole, los trabajos se iniciaron en 2019. Una obra faraónica, que se mantiene hoy en día, y que ya ha alcanzado los 1.347 millones de euros. Y, seis años más tarde, el Santiago Bernabéu da síntomas de un proyecto que roza la cima.

Hasta 184 millones se han invertido durante esta última temporada, según las cuentas anuales publicadas por la entidad. En este dosier, también confirmaban que en la campaña 2025/26 “se realizarán las últimas actuaciones que quedan (entre los que se encuentra la nueva iluminación de la fachada del estadio), así como algunas actividades de restauración y las de reducción del nivel sonoro en los conciertos como principales objetivos”.

Pero lo cierto es que la junta directiva liderada por Florentino Pérez va cumpliendo pequeños objetivos. Este martes 4 de noviembre abrió sus puertas Bernabéu Market, un espacio en el que confluyen hasta una veintena de establecimientos dedicados a la cultura gastronómica madrileña y mundial. Un punto de encuentro en el que lo local y lo global se mezclan, donde, aficionados o no al fútbol, pueden disfrutar de un entorno único.

17 establecimientos y 3.000 metros cuadrados

Bernabéu Market abrió sus puertas este martes 4 de noviembre. Con entrada a través de la puerta 54 del Estadio Santiago Bernabéu, desde la Plaza de los Sagrados Corazones, este espacio de 3.000 metros cuadrados cuenta con 20 establecimientos diferentes. En estos momentos, son 17 los puestos ocupados, pero pronto se espera una ocupación total. Tiene una capacidad para 1.000 comensales, que podrán acudir a Bernabéu Market de lunes a domingo en horario de 10:00 a 00:00 horas. Para los días de partido, se cerrará este recinto hasta dos horas antes, durante el transcurso y una hora después del pitido final. Mientras tanto, estará reservado para los asistentes a la zona VIP del Santiago Bernabéu.

Una inversión de ocho millones de euros, impulsada por el grupo gallego Amicalia a través de su filial Restanima, trae consigo la llegada de alguno de los restaurantes más especiales de la ciudad. No faltarán las empanadas de Malvón Olsen, el pulpo de A Feira Pulpería o las hamburguesas de Manteca Burguers. Para los más tradicionales, los ibéricos de Joselito estarán en el stand 6A. Los novedosos kebabs de Kebah! también estarán presentes en este espacio gastronómico.

Plano de los establecimientos de Bernabéu Market. / Bernabéu Market

Para los amantes de los encurtidos, Greta La Vinagreta. Y para aquellos que ya han activado el mood navideño, Turrones 1880. Con la llegada del frío, los comensales podrán disfrutar de unos churros calientes en la Chocoltaría 1902. Uno de los puestos más aclamados en esta apertura están siendo las ostras de Huitres Sorlut. Beata Pasta y Divorare se encargará de ofrecer comida italiana en el feudo de Chamartín. Y para que los aficionados de Athletic Club, Real Sociedad o Alavés se sientan como en casa, las mejores tapas estarán en perretxiCo.

No podían faltar los arroces de Escudellar, las tortillas de Casa Dani, el sushi de Kogumi y la taberna Toca Madera. Una degustación de quesos de la mano de Flores de Queso se convertirá en un obligatorio para los días de partido. Y para acompañar la comida, The Wine Shop irrumpe con su novedoso cava diseñado para Bernabéu Market.

Del Starbucks Bernabéu al SkyBar

Por si fuera poco, Bernabéu Market no es la única oferta gastronómica del coliseo blanco. El renovado estadio cuenta con el Starbucks más grande de España. Una superficie de 900 metros cuadrados, repartidos en dos plantas, que además cuentan con vistas al estadio. 65 baristas de primer nivel dan sentido a un espacio dedicado a la mixología y experiencias únicas relacionadas con el mundo del café. Este nuevo recinto dentro del Santiago Bernabéu forma parte de la propuesta Starbucks Reserve Roasteries, la línea más ‘premium’ de la marca, de la que solo se pueden encontrar seis alrededor del mundo (Seattle, Shanghái, Milán, Nueva York, Tokio y Chicago).

Por otro lado, KŌ by 99 Sushi Bar es el único restaurante que hasta la fecha ocupa el cielo del estadio. Cuenta con terraza interior, vistas al estadio, un set DJ y reservado para ocasiones especiales. Ofrece una panorámica única desde el córner ubicado entre el fondo norte y el lateral este. El precio medio supera los 100 euros, pero su alta demanda lo convierte en un emplazamiento especial y exclusivo para la élite madrileña.

Puerta 57 fue el primer restaurante en abrir sus puertas dentro del estadio Santiago Bernabéu. Ofrece una experiencia única con vistas al campo a baja altura y el sabor de una tradición que perdura. Plaza Mahou se consagra como la primera fábrica de cerveza en un estadio en España, con catas, maridajes y sabores madrileños en un espacio único creado por Mahou. Por último, Arzábal Bernabéu cuenta con una barra gastronómica, reservados y 50 metros de cristalera que enmarcan una experiencia única con vistas al templo madridista.

Uno de las tareas pendientes en el Santiago Bernabéu es la puesta en marcha del SkyBar, la joya de la corona del proyecto, un espacio de 700 metros que combina restaurante y discoteca con vistas al Paseo de la Castellana. Desde el club presupuestaban en torno a 15 millones de euros de beneficio anual. La apertura se ha ido posponiendo debido a que la empresa encargada, Anastasia Gourmet Hostelería, estafó al club blanco y a varios de los proveedores. El caso actualmente se encuentra en los juzgados y no hay rastro de una posible apertura, pese a que el espacio estaría listo para una apertura inminente en cuanto se solucione el conflicto con Anastasia Gourmet.

Un Santiago Bernabéu que aún cuenta con varios frentes abiertos. Cuestiones como la celebración de conciertos, paralizada por la normativa municipal hasta el momento; la mencionada puesta en marcha del SkyBar o los parkings subterráneos que la justicia echó para atrás hace tan solo unos días aún persiguen al conjunto blanco. Entre tanto, Florentino Pérez va ganando pequeñas batallas, como la inminente celebración del partido de la NFL que medirá a Miami Dolphins y Washington Commanders y la apertura de Bernabéu Market, que parecen acercar al conjunto blanco al propósito inicial de convertir al Santiago Bernabéu en epicentro del entretenimiento global.