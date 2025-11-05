FÚTBOL (SELECCIÓN)
Así es la camiseta de España para el Mundial: rojo y azul se mezclan en busca de la segunda estrella
En la Finalissima, que España jugará ante Argentina en marzo, los de De la Fuente vestirán de blanco con el pantalón en rojo
España descubrirá en los partidos de esta ventana de noviembre la equipación que lucirá en el próximo Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se disputará el próximo verano. Adidas, marca que viste a la selección, ha apostado por mezclar los colores rojo y azul en una camiseta que se sale de lo convencional con un diseño más parecido, como se advierte en las redes sociales, a una camiseta de entrenamiento que a las de juego habituales.
Rojo y azul
La colección combina identidades visuales históricas y tradiciones de cada nación, reinterpretadas con una estética moderna y vanguardista. El diseño representa un estilo de juego libre y nuevas perspectivas del fútbol, buscando conectar a todas las generaciones de aficionados en la antesala del torneo más grande de la historia. Desde sus ricas historias hasta diseños icónicos del pasado, cada camiseta busca unir a los aficionados en torno a una pasión compartida por su país. Toda la gama está diseñada para el rendimiento, pensada para apoyar a jugadores de élite en momentos de alta presión y adaptarse a las condiciones variables que experimentarán en futuras citas. Se han incorporado tejidos elásticos mecánicos 3D con tecnología CLIMACOOL+ de Adidas, que absorben el sudor más rápido y mantienen a los jugadores secos por más tiempo. Las icónicas tres bandas perforadas permiten la transpirabilidad óptima, mientras que las zonas de malla estratégicamente ubicadas en tejido y acabados garantizan la máxima ventilación incluso en los climas más exigentes.
Los de Luis de la Fuente estrenarán la camiseta en el partido que abre esa ventana de noviembre en Tiblisi ante la selección de Georgia. Será en ese partido o en el siguiente ante Turquía en Sevilla, en el que se certificará la presencia de la selección en su decimoséptimo Mundial, siendo las trece últimas de manera consecutiva. La última vez que España se quedó fuera de la fase final mundialista fue en la cita de Alemania, en 1974. Solo hay tres selecciones que mejoran esa regularidad en las citas con la Copa del mundo: Brasil, que ha estado presente en todas; Alemania, que no fue a Brasil en 1950 por las sanciones de la Segunda Guerra Mundial; y Argentina, cuya última ausencia data de 1954, en el Mundial que se celebró en Suiza.
