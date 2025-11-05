"Me dijo 'negro de mierda' y avisé al árbitro de que yo me marchaba"

Aboubacar Camara (Guinea Conakri, 1 de enero de 1993), conocido por todos en el mundo futbolístico como Bouba, es uno de los jugadores que más partidos acumula en el fútbol regional en los últimos 15 años. Llegó a España, desde Guinea, en el año 2010 para firmar por el CD Alcoyano. Ahí arrancó su periplo en el fútbol nacional que le llevó a estar en el UCAM Murcia. Como jugador universitario, se ganó un puesto en la selección de su país para disputar la Copa de África.

Tras aquello ha seguido defendiendo la portería en varios equipos de la Región de Murcia, como por ejemplo la Minerva, el Plus Ultra y Los Garres, antes de firmar en el Abarán. Varios años en la Región de Murcia y donde reside junto a su mujer y sus hijos.

El pasado domingo en el campo de fútbol Los Tollos en La Hoya Bouba sufrió un grave incidente racista durante el encuentro ante el Lorca Deportiva B, correspondiente a la Primera Autonómica. El jugador denunció haber sido insultado por un rival, que le llamó "negro de mierda" en pleno partido, lo que provocó que el árbitro decidiera dar por finalizado el choque antes del tiempo reglamentario.

Bouba Camara relató lo sucedido a La Opinión de Murcia: "Mi central me pasó el balón, lo orienté con la izquierda y golpeé. El jugador que vino a presionarme lanzó la mano como queriendo pegarme, pero no llegó. Le dije ‘¿qué te pasa a ti, gilipollas?’, y entonces él se giró, me miró y me dijo ‘negro de mierda’. Después se fue corriendo".

El jugador del Abarán asegura que acudió inmediatamente al asistente, para comunicarle lo ocurrido: "Acabas de escucharlo, me ha dicho negro de mierda. Díselo al árbitro; si no, yo no sigo jugando. Nosotros estamos aquí para divertirnos, no para que me falten al respeto". Según Bouba, el colegiado le respondió que "no podía hacer nada porque no lo había escuchado". Ante la negativa, el futbolista insistió: "Le avisé y le dije que me daba igual, que si ese jugador seguía en el campo, yo me marchaba. Entonces llamó a los dos y le pregunté al chaval si se sentía orgulloso de lo que había hecho. No dijo nada, agachó la cabeza. Y el árbitro decidió acabar el partido antes de tiempo".

Tras el encuentro, Bouba intentó hablar con el entrenador del conjunto lorquino, buscando una reacción de sensatez. Sin embargo, la respuesta que recibió le dejó aún más decepcionado: "Fui a hablar con el entrenador porque lo veía un hombre mayor, pensando que podría hacerle ver las cosas de otra manera. Pero me contestó que no le dijera eso, que en su club tiene ocho negros. Y claro, yo le respondí: ¿Qué tiene que ver eso con lo que me ha dicho el chaval?", subraya.

El jugador lamenta la falta de empatía mostrada por el técnico lorquinista: "Un entrenador tiene que ser como un padre para sus jugadores, y en este caso no quiso entrar en razón". Ya en el aparcamiento, Bouba volvió a coincidir con el futbolista rival: "Le pregunté si se había quedado feliz con lo que había hecho y me contestó que yo le había dicho gilipollas y le dije que no es lo mismo". Eso sí, el portero nos reconoce que le dolió más la actitud del técnico rival que la del propio jugador.

No es la primera vez

El jugador del Abarán, con más de una década en el fútbol regional murciano, lamenta que este tipo de comportamientos sigan produciéndose: "Llevo muchos años jugando aquí, desde 2010. No es la primera vez que me pasa. Contra el Lorca ya me ocurrió algo parecido, y quien acabó sancionado fui yo, con ocho partidos, por reaccionar. Mientras tanto, el que me insultó se fue de rositas".

Bouba Camara pide a la Federación que actúe con firmeza: "Me gustaría que la Federación tomara en cuenta estas cosas. Que la gente vaya al campo a disfrutar, no a faltar el respeto".

Su mujer, también insultada

El futbolista denuncia que el racismo no solo se vive en el terreno de juego, sino también fuera de él: "Mi mujer ha recibido mensajes en redes sociales diciéndole que qué hace una mujer blanca con un mono que debería estar en la selva. Es repugnante. Estamos en el siglo XXI y seguimos con esto. Tenemos colores distintos, pero la misma sangre. Nadie puede distinguir una sangre negra de una blanca. Somos todos iguales".

Eso sí, Bouba defiende que en general España no es un país racista, pero insiste en que hay que señalar a quienes sí lo son: "Siempre que me lo preguntan, yo respondo lo mismo y lo hago con firmeza. España nunca ha sido racista. Pero siempre hay dos tontos que se creen los reyes del mambo. Y hay que señalarlos".

Por último, el guardameta del Abarán lanza un mensaje de reflexión: "Yo solo quiero disfrutar del fútbol, olvidarme de mis problemas durante 90 minutos. Pero si un compañero me dice algo así, no juego más. No me peleo, simplemente me voy. Porque esto no va solo por mí, va por todos los que llevan mi color. Lo mínimo sería que el chaval pidiera perdón públicamente. Si tiene compañeros negros, ¿cómo va a mirarles ahora a la cara?".

Bouba concluye con una petición clara a la Federación y a la sociedad: "Que se acabe esto de una vez. Que deje a la gente disfrutar del fútbol. Porque da igual el color, la raza o el país, todos somos personas".