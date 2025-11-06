Djokovic se cruza en el camino de Alcaraz en las ATP Finals

Novak Djokovic será el principal escollo de Carlos Alcaraz en su doble objetivo de ganar por primera vez las ATP Finals y acabar el año como el número uno del mundo. El sorteo celebrado este jueves ha deparado que el serbio y el español compartan grupo en el torneo que cierra la temporada y en el que Jannik Sinner defiende título.

Taylor Fritz y Alex de Miñaur son los dos tenistas que completan el Grupo Jimmy Connors. En el Grupo Bjorn Borg, Jannik Sinner se verá las caras con Alexander Zverev, Ben Shelton y un tenista todavía por determinar. Esa plaza restante será para Felix Auger-Aliassime, salvo que Lorenzo Musetti gane el ATP 250 de Atenas: ahora mismo está en cuartos de final y el partido decisivo se disputa el sábado, un día antes de que empiecen las ATP Finals.

En el torneo griego también está participando Djokovic, lo que deja la puerta abierta a que acabe renunciando a las ATP Finals. En tal caso, la plaza sería para Auger-Aliassime o para Musetti, el que quedara fuera de los ocho primeros del ranking que da acceso al torneo.

El objetivo del número uno

Las ATP Finals se juegan mediante el formato de 'round robin'. En cada grupo, los cuatro tenistas se enfrentan entre ellos y los dos mejores pasan a las semifinales, donde se cruzan con los del otro grupo, el primero de uno contra el segundo del otro. Está por determinar qué grupo arrancará su actividad este domingo y cuál el lunes.

Para acabar el año como número uno del mundo, Alcaraz necesita ganar tres partidos, bien los tres de la 'round robin', bien dos de ellos y la semifinal. Aunque no lograra ni una victoria, también le serviría con que Sinner no revalidara el título que conquistó el año pasado, en una edición en la que Alcaraz solo ganó un partido y no superó la 'round robin'.