LE LLAMA 'DE LA FUENTE'
Rubiales reaparece con un vídeo surrealista para cargar contra Buenafuente y TVE
El expresidente de la RFEF censura al cómico, al que llama repetidas veces "De la Fuente", en su campaña para promocionar su biografía
Luis Rubiales ha reaparecido en la vida pública esta semana. Tras muchos meses de silencio tras su condena por agresión sexual a Jenni Hermoso, y todavía como investigado en el caso Supercopa, el expresidente de la RFEF ha regresado a las redes sociales, con la indisimulada intención de promocionar su biografía, 'Matar a Rubiales', que verá la luz a lo largo de este mes.
Este viernes, Rubiales ha compartido un vídeo en su nueva cuenta de X para cargar contra el humorista y presentador Andreu Buenafuente por un chiste que realizó la noche del jueves en su programa Futuro Imperfecto, que se emite en La1 de TVE.
Críticas a "De la Fuente"
Rubiales, que llama en repetidas ocasiones "De la Fuente" a Buenafuente y que confunde su programa televisión con el que hace en la Cadena Ser junto a Berto Romero, Nadie sabe nada, critica que el presentador "se equivocó gravemente". "Se permitió decir 'la quinta del 25, si te equivocas te trinco', o algo así", censura Rubiales sobre un comentario del cómico, con su foto junto a las del Rey Juan Carlos I y Mariano Rajoy.
"Todos sabemos lo que significa trincar", protesta el condenado dirigente, que pasa a criticar "la suciedad vertida en los medios de comunicación, también en el que él trabaja, Televisión Española, diciendo falsedades sobre mí" acerca de él.
A partir de ahí, Rubiales hace un alegato en su defensa, sobre todas las "mentiras" dichas sobre él y afirmando que ha superado con éxito "una ardua inspección de Hacienda", negando que haya cobrado comisiones del caso Supercopa y remarcando que todos sus ingresos han sido lícitos y declarados conforme a la ley.
"Sus abuelos andaluces emigraron a Catalunya"
El expresidente de la RFEF, en un giro sorprendente en su disertación, destaca de Buenafuente que es "nieto de migrantes" y que "sus abuelos andaluces emigraron a Catalunya, tuvieron que salir de aquí en una época de pobreza para sacar adelante a su familia".
"Su hija de 13 años y su mujer estarán orgullosas de él. Mis hijas también están muy orgullosas de mí, yo no he trincado nunca. Soy un hombre honesto. Rectificar es de sabios, espero que rectifique", añade.
A continuación, saca su libro al plano para animar a sus seguidores a hacerse con él y leerlo. "Lo he sacado por cosas como las de 'De la Fuente'", destaca, incidiendo en la confusión del apellido del presentador como el del seleccionador nacional.
Suscríbete para seguir leyendo
- Más de 43.000 personas se examinarán el fin de semana en Gijón para optar a 1.068 plazas de empleo público
- Consternación por la muerte de 'Nacho el vasco', el ciclista arrollado en Soto del Barco: un deportista muy querido en el mundo del triatlón asturiano
- La Seguridad social confirma el adelanto de 5 años de la jubilación, incluso a aquellos trabajadores que no hayan llegado a los 37 años cotizados
- Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
- Lidl está arrasando con un aspirador low cost que limpia desde el suelo hasta persianas o el jardín: en venta por tiempo limitado
- Te vamos a echar de menos, amigo': la sentida y cariñosa despedida del club ciclista de Pravia del compañero muerto arrollado en la carretera en Soto del Barco
- Final feliz tras un despliegue con helicóptero, perros y drones en Siero: una usuaria de una residencia aparece en su casa familiar tras no saberse nada de ella en horas
- Se vende chalet en Asturias con "tres habitaciones, dos baños, reformado" y "ocupada ilegalmente": el fenómeno de comprar casa con un okupa dentro se extiende