Turquía detiene a 17 árbitros y dos directivos de primera división por estafas en apuestas

Turquía ha detenido este viernes a 19 personas —17 árbitros profesionales y dos directivos de clubes de fútbol de primera división— supuestamente relacionados con una trama de amaños de partidos y apuestas deportivas. Entre los detenidos, se encuentran el actual presidente del Eyüpspor, Murat Özkaya, y el expresidente del Kasimpasa Spor Külübü, Fatih Saraç.

Ambos clubes de Estambul son, aunque de bajo nivel, históricos de la primera división turca, la Superliga. La justicia, así, les acusa de "influenciar resultados de partidos" y de "abuso de autoridad", en un escándalo que ya lleva semanas de vida: a mediados de octubre, la Federación Turca de Fútbol anunció la suspensión de 149 árbitros durante un periodo de 12 meses por tener cuentas y ser activos en casas y páginas web de apuestas.

Una investigación posterior demostró que un total de 371 de los 571 árbitros profesionales en Turquía tienen cuentas de apuestas deportivas. En el país anatolio, cualquier tipo de juego de azar y casino está prohibido; no así la lotería y las apuestas deportivas, extendidas y muy comunes en todo el país.

"Nosotros, los árbitros que trabajamos para la Federación Turca de Fútbol, queremos informar al público que no apostamos activamente, tal y como se afirma, y que ninguno de nosotros ha nunca apostado en partidos que ha arbitrado. Las situaciones en cuestión son casos individuales y en el pasado, muchos de los cuales ocurrieron hace cuatro o cinco años en ligas amateurs, antes de que dichos árbitros llegasen al fútbol profesional. Presentarnos como 'árbitros que activamente apuestan' distorsiona la verdad y complica nuestros esfuerzos", dijo en un comunicado la unión de árbitros turca cuando la federación anunció la suspensión de 149 jueces de campo.

La investigación de la Federación Turca de Fútbol, sin embargo, aseguró que uno de los árbitros suspendidos apostó un total de 18.227 veces, y que otros 42 habían apostado en más de 1.000 partidos cada uno. No se ha hecho público si alguna de estas apuestas ocurrió en algún partido en el que el mismo árbitro fuese el juez de campo. "Estamos ante una crisis moral del fútbol turco", aseguró el presidente de la federación, Ibrahim Haciosmanoglu.

Órdenes de detención

La fiscalía turca, además, ha ordenado la detención de otras tres personas relacionadas con el escándalo: entre ellas se encuentra otro expresidente del Kasimpasa —en el extranjero y también buscado por otro caso de corrupción—, y un periodista, quien supuestamente publicaba, a través de sus redes sociales, "información manipulada" sobre las apuestas.

"A la luz del gran número de individuos, jugadores, equipos técnicos, administradores y otras personas relacionadas con las ligas de fútbol de nuestro país, y el enorme número de partidos que deben de ser examinados, informamos al público general que todas las posibilidades serán examinadas", ha dicho este viernes la Fiscalía General de Estambul en un comunicado, en el que se ha anunciado que las investigaciones, ahora, se ampliarán también a jugadores, entrenadores y trabajadores de clubes.