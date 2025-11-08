Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atlético de Madrid 3-1 Levante UD

Griezmann muestra el camino al Atlético con un doblete ante el Levante

LaLiga | Atlético de Madrid - Levante, en imágenes

LaLiga | Atlético de Madrid - Levante, en imágenes

Ver galería

Atlético de Madrid - Levante UD. / ZIPI ARAGON / EFE

Redacción

Dos goles de Antoine Griezmann firmaron este sábado la octava victoria consecutiva del Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano, al imponerse por 3-1 al Levante, tras la entrada del delantero francés a la hora de encuentro y con sufrimiento final para el equipo rojiblanco.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Universidad de Oviedo se deshace de un piso en el centro de la capital y lo pone a la venta: más de 100 metros cuadrados y tres habitaciones
  2. Aterriza en Lidl la mopa limpiavidrios extensible que deja las persianas exteriores como recién compradas: tiene precio rebajado
  3. El futuro del parking de La Escandalera de Oviedo: tres plantas, 565 plazas y una empresa que toma ventaja
  4. Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
  5. Cimavilla despide tras casi medio siglo de historia a la carnicería Las Cuatro Esquinas: permisos, normativa y una inversión que no compensa
  6. Largas filas en Lidl por el electrodoméstico que te hará más sencilla la limpieza del hogar
  7. Educación adelanta las vacaciones de Navidad a miles de alumnos (y profesores) asturianos: serán 19 días de parón
  8. Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan

Aspirantes de toda España se dan cita en Gijón para la gran oposición sanitaria de Asturias

Aspirantes de toda España se dan cita en Gijón para la gran oposición sanitaria de Asturias

Asturias tiene un nuevo campeón de Europa en taekwondo: así fue la última conquista de Iván López Matos en Atenas

Asturias tiene un nuevo campeón de Europa en taekwondo: así fue la última conquista de Iván López Matos en Atenas

Un motorista herido al chocar contra un coche que se saltó un ceda en Gijón

Un motorista herido al chocar contra un coche que se saltó un ceda en Gijón

El "angustioso" viaje de dos asturianos a Filipinas en pleno tifón: "Había zonas devastadas"

El "angustioso" viaje de dos asturianos a Filipinas en pleno tifón: "Había zonas devastadas"

Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días

Cuenta atrás para que La Corredoria genere 115 puestos de trabajo cualificados: las obras comenzarán en días

Vegadeo brilla en la tierra de Adolfo Suárez: "Es un legado para nuestros hijos", asegura el alcalde del concejo del Occidente tras el hermanamiento con Cebreros

Vegadeo brilla en la tierra de Adolfo Suárez: "Es un legado para nuestros hijos", asegura el alcalde del concejo del Occidente tras el hermanamiento con Cebreros

Concluye el nuevo plan de asfaltados en Pola de Laviana: "El firme de estas calles era deficiente y era necesaria su renovación"

Concluye el nuevo plan de asfaltados en Pola de Laviana: "El firme de estas calles era deficiente y era necesaria su renovación"
Tracking Pixel Contents