Norris gana la sprint de Brasil y se afianza en el liderato; Alonso, sexto

Lando Norris mantiene su racha imparable por el título y este sábado ha obtenido la máxima recompensa posible en la carrera sprint del Gran Premio de Brasil. El piloto británico de McLaren, actual líder del Mundial, ha logrado un triunfo inapelable, dominando de principio a fin, y ha sumado los ocho puntos por la victoria. Pero además, ha ampliado las diferencias con su compañero Oscar Piastri, que ha pasado de 1 punto a los 9 actuales después del accidente del australiano en la sexta vuelta.

Max Verstappen, el rey de las sprints, con trece triunfos en su historial, no ha podido rendir a su mejor nivel y ni siquiera ha subido al podio. Antonelli y Russell, segundo y tercero, respectivamente, han dado valiosos puntos a Mercedes en la lucha con Ferrari y Red Bull por el subcampeonato de constructores.

Fernando Alonso ha hecho una carrera magistral y se ha exprimido al máximo con Aston Martin para ser sexto al final, sucumbiendo a la presión de Leclerc, pero aguantando atrás a Hamilton. Y Carlos Sainz ha terminado más lejos, en 15ª posición.

Lando, intratable

Norris ha conservado la primera posición de salida y Antonelli se ha protegido muy bien del ataque de Piastri. Verstappen le ha ganado la posición a Fernando Alonso para situarse quinto, a la estela de Russell, con 24 vueltas por delante.

Hamilton ha firmado una pletórica arrancada, remontando tres puestos, hasta el octavo, precedido por su compañero Leclerc y por Alonso, mientras Carlos Sainz, condenado a la última plaza de parrilla tras una pésima clasificación el viernes, poco ha podido hacer para mejorar, aunque ha esquivado el lío al fondo del pelotón tras el toque de Bearman y Lawson.

Golpe de teatro

Después de seis vueltas, con Norris lanzado a por la victoria y ampliando su renta sobre Antonelli por encima del segundo y medio, se ha desencadenado el caos. Oscar Piastri ha tocado el piano interior de la Curva 3, levantando agua y perdiendo el control de su McLaren para acabar impactando contra las protecciones.

Un instante después, Hulkenberg y Colapinto han caído en la misma ‘trampa’, debido al charco acumulado en ese punto. El argentino, que ayer anunció su renovación por Alpine, se ha llevado la peor parte, destrozando su monoplaza, aunque por fortuna sin consecuencias físicas.

Los comisarios han anunciado primero un safety car, pero viendo los restos esparcidos por la pista y los daños en las barreras, han sacado bandera roja. El incidente de Piastri supone un nuevo golpe al Mundial. El australiano, que en México le entregó el liderato a su compañero por solo 1 punto, encaja un cero doloroso que le deja más lejos y complica sus aspiraciones al título.

Además de Lando, también Verstappen se ha visto beneficiado por el error de Piastri, que le ha dejado cuarto y con opciones de pelear por el podio pese a los notables problemas que sufre este fin de semana al volante de un Red Bull "inconducible y sin agarre", según sus propias palabras.

La FIA ha demorado once minutos la resalida, que sorprendentemente se ha efectuado en modo 'rolling start', tras el coche de seguridad. Norris y Alonso han optado por afrontar las 16 vueltas restantes con neumáticos blandos, mientras el resto ha montado medios.

Alonso, en modo defensa

Cuando la carrera se ha relanzado, Norris no ha tardado en poner tierra de por medio con sus rivales, Russell ha presionado sin éxito a su compañero Antonelli, el duelo de Verstappen y Alonso por el cuarto puesto ha hecho saltar chispas y los Ferrari han estado a punto de tocarse.

Leclerc se ha echado encima de Alonso, que ha perdido el DRS con Verstappen, aunque el neerlandés no podía con el ritmo de los Mercedes. Alonso, gestionando neumáticos, intentaba resistir la presión de los Ferrari para conservar el top cinco

Antonelli, viendo los problemas de degradación de Norris en los últimos compases de la carrera, a falta de tres vueltas, ha decidido atacar al británico en un final de 'infarto'. Leclerc ha dado 'caza' a Alonso, que se ha quedado a expensas de Hamilton pero ha logrado resistir ante el heptacampeón.

Norris ha subido al podio escoltado por los pilotos de Mercedes y Verstappen, que ha cruzado la meta en cuarto puesto, está ahora a 30 puntos del líder.