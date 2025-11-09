Domingo de pinchazos en la parte alta: así fue la jornada 9 en la Primera Asturfútbol

Fin de semana de pinchazos en la jornada 9 de la Primera Asturfútbol. Roces, Sporting C e Hispano, los tres en puestos de ascenso a Tercera Federación, no consiguieron el triunfo en el día de ayer. De hecho, el equipo castrillonense sufrió su primera derrota de la temporada ante el Astur (2-0). También dio la sorpresa La Fresneda, que rascó un punto en el Covadonga (0-0) ante el equipo gijonés. Eso sí, los tres seguirán una semana más en puestos en la zona de ascenso.

Por detrás les sigue, el Condal, en estado de gracia, que se llevó los tres puntos en el descuento ante el Muros (1-0) y que ya acumula cuatro encuentros consecutivos ganando. El equipo de Noreña se encuentra a tan solo un punto de esa tercera plaza. También se empieza a acercar el Puerto Vega de Javi Prendes, que ganó en El Campón al Vallobín (2-0) y esta semana jugará el encuentro aplazado por la disputa de la Copa del Rey, con el que podría colocarse entre los primeros clasificados.

El partido loco de la jornada fue el del Barcia contra el Tineo (3-2), en el que los locales remontaron en el descuento para llevarse los tres puntos y salir de los puestos de descenso, a los que cae el Unión Comercial, que esta jornada descansó porque le tocaba enfrentarse al excluido Urraca.

En esa zona baja acompañan al equipo de Tudela Veguín La Fresneda y el Luarca, colista de la categoría y único equipo que aún no ha podido saborear ningún triunfo en este primer tramo de competición.