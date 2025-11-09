Norris se apropia del Mundial, con gesta de Verstappen en Brasil

Lando Norris ha rematado un segundo fin de semana perfecto después de México y ha firmando un valioso doblete en el Gran Premio de Brasil. Después de su triunfo en el sprint del sábado, el piloto de McLaren ha dominado de principio a fin la carrera de este domingo y sale reforzado de Interlagos, consolidando su liderato a falta de tres grandes premios para que el Mundial baje el telón en Abu Dhabi.

El británico se ha llevado los 33 puntos en juego en Sao Paulo, pero la gloria ha sido para el vigente campeón Max Verstappen. Después de un fatídico sábado en el que por primera vez en cuatro años se quedó fuera en la primera ronda de clasificación, el neerlandés ha cambiado motor y ha salido desde el pitlane, culminando una soberbia remontada para terminar tercero en el podio.

No ha sido un gran premio propicio para Oscar Piastri, que ha terminado relegado al quinto puesto tras ser sancionado por una arriesgada maniobra con Antonelli y Leclerc, en la que el monegasco ha sido el peor parado y se ha visto forzado a abadonar. Para Ferrari el desastre ha sido completo, con el abandono de Hamilton y un duro golpe a sus aspiraciones al subcampeonato de constructores.

Norris ya tiene 24 puntos sobre Piastri, con 83 en juego en las tres carreras (más un sprint) que restan en el calendario. Verstappen, a 49, ve alejarse el sueño de la quinta corona, pero aún así ha vuelto a demostrar que es el rey.

Carlos Sainz y Fernando Alonso han terminado fuera de los puntos, decimotercero y decimocuarto, respectivamente, después de una carrera muy complicada para los dos.

Lando, imparable

Norris, imparable desde el GP de México y en pole por sexta vez esta temporada, se ha mostrado inabordable en la salida. Antonelli, que ha salido al ataque con blandos, no ha podido superarle y Piastri se ha defendido con éxito de la presión inicial de Hadjar.

Alonso ha arrancado con neumáticos duros y ha tenido problemas para calentarlos con la pista muy fría y solo 17º de temperatura ambiente. A pesar de una salida de pista en la primera vuelta, el asturiano se ha situado décimo, dos posiciones por delante de Sainz.

El madrileño, que se ha tocado con Hamilton en la primera curva, ha podido progresar mientras el de Ferrari caía al fondo de la parrilla, con daños en el suelo del SF-25.

Verstappen ha salido desde el pit lane con duros y dispuesto a remontar. En la segunda vuelta, un accidente del brasileño Gabriel Bortoleto, que el sábado salió 'milagrosamente' ileso de un brutal impacto de 57 fuerzas G, ha dejado al piloto local fuera de carrera ante su afición y ha dado pie a un primer coche de seguridad.

Piastri, a lo kamikaze

En la quinta vuelta se ha relanzado la carrera se ha desatado el caos. Antonelli se ha ‘dormido’ y Piastri, muy agresivo, le ha lanzado un ataque demoledor y con daños colaterales.

Mientras los dos McLaren se han situado al frente, Antonelli ha impactado con Leclerc, que ha desllantado y ha tenido que retirar su Ferrari tras romper la suspensión. Para la Scuderia el balance no podía ser peor, con un coche eliminado y el de Hamilton muy tocado.

Sainz ha superado a Alonso en el pulso por la décima plaza y Verstappen ha aprovechado el segundo coche de seguridad para cambiar a medios y comenzar su particular ‘cabalgada’ a ritmo de vuelta rápida, mientras la FIA anotaba el incidente de Piastri y Antonelli.

El australiano ha recibido una sanción de 10 segundos por causar una colisión, mientras que a Hamilton le han castigado con cinco segundos. Sainz, lastrado por una mala parada de Williams, ha perdido todo lo ganado en pista para volver a la casilla de salida (15º). Tampoco ha resultado demasiado exitoso el paso de Alonso por el garaje de Aston Martin.

Max, un misil

En solo 20 vueltas y con parada incluída, forzada por un pinchazo, Verstappen había ganado ya trece posiciones y rodaba sexto. El campeón, aún lejos de cabeza, ha dado caza a Albon para situarse en el top cinco, con los Mercedes en su horizonte, mientras Norris mantenía su velocidad de crucero al frente de la carrera.

La degradación, más alta de lo previsto, apuntaba a un cambio de estrategias a dos paradas. Norris ha hecho la primera en la vuelta 31 para reincorporarse a pista con blandos. Y Max ha hecho la segunda cuatro vueltas más tarde, mientras McLaren intentaba mantener el plan inicial de un pitstop para Piastri.

Ferrari ha retirado el coche de Hamilton tras 38 vueltas y Piastri ha entrado por primera vez por boxes, replicando la táctica de Norris, con blandos. Sainz ha montado el medio nuevo para ir hasta el final, pero ha vuelto a pista en la última posición, a 5 segundos de Hadjar.

"¿Cuál es el plan?", ha cuestionado Piastri a su equipo tras cumplir su sanción. "Verstappen te puede ayudar", le han dicho, sugiriendo un undercut para ir a por la tercera plaza de Russell. Mientra tanto, Norris ha agotado su stint con blandos y ha hecho su segunda parada, cediendo a Max el liderato provisional, con veinte vueltas por delante

El campeón ha afrontado las últimas quince vueltas con un juego nuevo de blandos, en cuarta posición y a la estela de Russell, tirando con todo para exprimir su ventaja de neumáticos ante el piloto de Mercedes. "No tengo nada que perder", ha replicado Max cuando el muro de Red Bull le ha prevenido de la degradación extrema.

Russell no ha podido frenar al voraz Verstappen, que no ha podido con Antonelli, pero se ha anotado un podio heroíco. Norris ha cruzado la meta con más de diez segundos de ventaja sobre el piloto italiano y a Max le han faltado tres segundos para mejorar su excepcional botín.