Mundial de MotoGP

Así queda la clasificación de MotoGP tras el GP de Portugal

Bezzecchi se impone a Álex Márquez en Portimao y se acerca al 'bronce' del Mundial de MotoGP

Marco Bezzecchi gana en Portimao.

Marco Bezzecchi gana en Portimao. / Associated Press/LaPresse / LAP

Redacción / agencias

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) ha ganado este domingo la carrera larga de MotoGP en el Gran Premio de Portugal, vigesimoprimera y penúltima cita del Campeonato del Mundo de motociclismo, por delante de los españoles Álex Márquez (Ducati), segundo, y Pedro Acosta (KTM), tercer clasificado.

En Portimão, abrió hueco Bezzecchi desde bien temprano y por detrás se lució Márquez adelantando en la salida tanto al también italiano Francesco Bagnaia (Ducati) como al francés Fabio Quartararo (Yamaha). Y por si fuera poco, tardó vuelta y media en rebasar a Acosta igual que lo había hecho el día anterior en la carrera Sprint que acabó ganando.

[Consulta la clasificación del Mundial de MotoGP]

Con su 'medalla de plata' en el Mundial ya asegurada matemáticamente por detrás de su hermano Marc, Márquez mantuvo ritmo y no presionó al líder Bezzecchi, quien reforzó sus opciones a llevarse el 'bronce' de la clasificación general porque 'Pecco' Bagnaia se cayó en la curva 10 durante la undécima vuelta a este Autódromo Internacional do Algarve.

[Consulta el calendario de MotoGP]

Faltaban 14 vueltas más para la conclusión y las peleas crecieron en puestos de un poco más atrás, pues estaban fuera de combate el español Joan Mir, con problemas en su Honda todo el fin de semana, y el italiano Franco Morbidelli (Ducati), caído en el arranque de esta carrera.

El foco se centró ahí en el murciano Fermín Aldeguer (Ducati) rodando cuarto y en el sudafricano Brad Binder (KTM) pasando a Quartararo para situarse quinto, dos escenarios que ya nunca se modificaron pese al ahínco del japonés Ai Ogura (Aprilia) en las tranquilas vueltas finales.

[Siguiente carrera del Mundial de motociclismo]

Clasificación tras el GP de Portugal de MotoGP

  1. Marc Márquez – 545 puntos
  2. Álex Márquez – 445 pts
  3. Marco Bezzecchi – 323 pts
  4. Francesco Bagnaia – 288 pts
  5. Pedro Acosta – 285 pts
  6. Fabio Di Giannantonio – 239 pts
  7. Franco Morbidelli – 227 pts
  8. Fermín Aldeguer – 203 pts
  9. Fabio Quartararo – 198 pts
  10. Raúl Fernández – 146 pts
  11. Brad Binder – 145 pts
  12. Johann Zarco – 144 pts
  13. Luca Marini – 133 pts
  14. Enea Bastianini – 106 pts
  15. Joan Mir – 93 pts
  16. Ai Ogura – 88 pts
  17. Maverick Viñales – 72 pts
  18. Jack Miller – 72 pts
  19. Álex Rins – 66 pts
  20. Miguel Oliveira – 38 pts
  21. Jorge Martín – 34 pts
  22. Pol Espargaró – 29 pts
  23. Takaaki Nakagami – 10 pts
  24. Lorenzo Savadori – 8 pts
  25. Augusto Fernández – 8 pts
  26. Somkiat Chantra – 7 pts
  27. Nicolò Bulega – 1 pts
  28. Aleix Espargaró – 0 pts
  29. Michele Pirro – 0 pts

