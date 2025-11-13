Tenis
ATP Finals | Carlos Alcaraz - Lorenzo Musetti, en directo
El tenista español, ya clasificado para las semifinales, se enfrenta al italiano en un duelo en el que puede certificar ser el número 1 a final del año
Redacción / EFE
Roma
El español Carlos Alcaraz, que ya tiene garantizado su acceso a las semifinales de las Finales ATP, se enfrenta al italiano Lorenzo Musetti, en un duelo en el que puede certificar ser el número 1 a final del año.
Es la primera vez en la edición que Alcaraz juegue en el turno de noche en Turín, pues los dos partidos previos los disputó en el primero, no antes de las 14.00 (13.00 GMT). Musetti, en cambio, jugará su segundo duelo en este horario, después de su victoria el martes ante el australiano Álex de Miñaur.
El murciano depende de sí mismo para estar en la próxima ronda, pues apuntarse un set le garantizaría estar en semifinales independientemente del resto de resultados.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas