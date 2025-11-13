¿Una estatua para Messi en el Camp Nou? Laporta asegura que está trabajando para que tenga una como Cruyff y Kubala

La visita inesperada y clandestina de Leo Messi al Camp Nou en obras sigue provocando reacciones. El argentino dejó claro que su incursión nocturna en las entrañas del estadio se realizó sin la complicidad de la junta directiva actual. Joan Laporta reconoció el otro día que no sabía nada. Una actuación la de Messi que no ha hecho más que airear de nuevo las desavenencias entre el mejor jugador de la historia del club y el presidente actual.

Laporta ha insistido en organizar un partido de homenaje al jugador rosarino cuando el estadio esté terminado. Pero hasta el momento no ha conmovido a Messi, quien es evidente que aún no le ha perdonado que en 2021, y en contra de todo lo prometido, le expulsara del club de un día para otro y le obligara a una mudanza familiar que no deseaba ni esperaba.

Laporta ahora se ha sacado de la manga una nueva carta. En la presentación del libro del periodista Xavi Torres 'Jo vaig viure a la Masia', el máximo dirigente del club ha asegurado que se está trabajando en levantar una estatua del argentino en los aledaños del Camp Nou, como ya tienen Johan Cruyff y Ladislao Kubala.

Acuerdo con la familia

"Estoy seguro que Messi estará ligado al Barça. Cuando acabe su carrera profesional en el Inter Miami, no sé qué hará, pero él sabe que tiene las puertas del Barça abiertas. Lo dije el otro día, tenemos un respeto y una admiración absolutos, él se merece del Barça el homenaje más bonito del mundo", empezó afirmando el dirigente.

"En la junta directiva, con los compañeros, siempre pensamos que se debe hacer algo más por Messi. Debería tener una estatua en el Spotify Camp Nou, como Cruyff y Kubala. Sería de justicia que Leo también tuviese su estatua. Es de esos jugadores de referencia que nos han marcado a todos. Nosotros estamos trabajando en ello", dijo.

Leo Messi, a la entrada del Camp Nou. / Instagram Leo Messi

El presidente habló con prudencia, procurando no molestar a Messi. "Evidentemente, tiene que estar de acuerdo la familia. Cuando sea el momento y tengamos el diseño de esta estatua lo plantearíamos. A nosotros nos gustaría mucho, como culés. Creo que a todo el barcelonismo le encantaría el hecho de tener una estatua de Leo Messi allí donde están las grandes figuras de la historia del Barça", aseguró.

El tono del mandatario resultó conciliador, tratando de buscar la fórmula de resarcirse de una salida traumática sobre la que, según dijo en la entrevista que concedió este miércoles en Catalunya Ràdio, no tiene remordimientos, lo que pareció una forma de echar sal a la herida. "No me arrepiento de nada. El Barça está por encima de todos, de presidentes, jugadores, entrenadores. En su día no pudo ser, las cosas fueron como fueron y si el homenaje puede arreglar lo que se tuvo que hacer, sería perfecto". Ahora lo intenta con la estatua.