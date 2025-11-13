MotoGP
Pistoletazo de salida al Gran Premio de Cheste
Desde el jueves comienza el fin de semana más importante para el mundo del motociclismo con el recibimiento de la afición y el 'Pit Walk'
Mario González
Todo listo para disfrutar del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. El Circuit Ricardo Tormo celebrará su '25+1 aniversario' con varias actividades que acercarán a los aficionados del motociclismo a los pilotos y todo lo que rodea al gran premio de MotoGP que se celebra en Cheste.
Las calles de la localidad vuelven a llenarse dos años después con miles de amantes del deporte para recibir a los protagonistas en su llegada a la pista. Las puertas se han abierto por primera vez esta semana durante esta tarde para el esperado 'Pit Walk'.
El 'Pit Walk' inaugura el gran premio
Hasta 2.500 afortunados con entrada han podido adentrarse en el circuito para recorrer el pit lane, ver los boxes de los equipos mientras se trabaja en ellos y encontrarse a los protagonistas a escasos metros.
Muchos de ellos llegarán hoy a sus casas con un autógrafo de su piloto favorito o una foto con él gracias a este evento. Estrellas del nivel de Bagnaia, Álex Márquez o Pedro Acosta serán alentados por la afición valenciana desde hoy mismo.
El público no dará por finiquitada la celebración con este mero aperitivo. El inmenso desplazamiento de aficionados se mantendrá varios días en la localidad para disfrutar de la gran fiesta que rodeará al gran premio más importante del calendario.
- Emergencias pone en alerta a todos los asturianos: 'Cierre ventanas y puertas, y aléjese de cornisas, muros y árboles
- El templo de la hostelería asturiana que cerrará sus puertas a finales de año: 'Es mucho más que una sidrería, es un verdadero centro cultural de Avilés
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Gran despliegue por el monte para encontrar a Tomasín, 'el rambo de Tineo': sus últimas palabras antes de desaparecer y la preocupación porque 'ya no está como para dormir a la intemperie
- El pueblo asturiano de Banksy: esta es la original y desconocida aldea llena de retratos de sus vecinos en puertas, ventanas y fachadas
- Largas filas en Lidl para hacerse con la aspiradora cuadrada que cabe en una mano y deja bordes de ventanas, mesas y suelos, nuevos: despídete de frotar
- Los narcos dominicanos instalados en Gijón, la primera Crime as a Service (CaaS) en España, ofrecían sus “servicios” a bandas de todo el país: “vuelcos”, “amarres”, “dar piso”…
- Aterriza por tiempo limitado en Lidl la mopa de vapor low cost que deja desde moquetas a ventanas y persianas como recién compradas