ATP FINALS
Auger-Aliassime deja KO a Zverev y se cita con Alcaraz en 'semis'
El canadiense superó en dos sets al alemán y será el rival de Carlitos en las 'semis'
Se clasificó menos de 24 horas antes del inicio de la competición, mientras rezaba día tras día desde Turín en busca de seguir con su gran momento de forma en este tramo final de temporada. Y con el billete para competir en las ATP Finals, Felix Auger-Aliassime ha dejado patente que bajo techo es uno de los grandes tenistas del circuito.
El canadiense superó su derrota en el estreno ante Sinner y después de superar a Shelton en un duro partido, confirmó su presencia en semifinales al vencer a Alexander Zverev (6-4 y 7-6 (4)) en el partido decisivo del grupo Bjorn Borg.
Fue mejor Aliassime ante un Zverev que cometió demasiados errores en los momentos importantes, dejando escapar la rotura en el momento crucial del primer set. Sin concesiones con el suyo, el canadiense llegó más fresco de cabeza al tie break definitivo del segundo parcial, donde tras una intensa batalla se acabó llevando el billete para citarse con Carlos Alcaraz en semifinales.
Será a partir de las 20:30 horas de este sábado, en el que será su octavo duelo, con un igualado 4-3 favorable al tenista de El Palmar, que se ha llevado los cuatro últimos duelos. El más reciente, las semifinales de los Juegos Olímpicos de París 2024.
Conociendo si será Sinner o será De Miñaur el que espera en la final, Alcaraz y Auger-Aliassime se jugarán el segundo billete en el Inalpi Arena de Turín. El número uno quiere su primera final en la Copa de Maestros.
- Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
- Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
- El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
- Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
- Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
- La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
- Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
- El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados