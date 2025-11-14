Golpe a la capitalidad

Para equipos del rango del Real Avilés Industrial, el concepto "rival de capital de provincia" suele infundir prestigio o pretexto, en función de si se gana o se pierde, pues indudables son las ventajas que encierran los capitalinos, normalmente bien pertrechados por casas consistoriales y diputaciones. Por parámetros socioeconómicos, Avilés ni siquiera es segunda ciudad de ránking provincial y, con esa condición, según la rabiosa actualidad que reflejan las clasificaciones de los tres primeros niveles del fútbol nacional, solo le superan los municipios de Getafe, que tiene equipo en Primera, y Leganés y Eibar, con representantes en Segunda.

La victoria en Cáceres –ciudad Patrimonio de la Humanidad y, desde el domingo, también algo patrimonio de Avilés– es de las que vienen envasadas en flacon, como dicen los franceses, de mínima dosis y alta perfumería, ya que el fan industrialista, en campo de primer espada de capital provincial, solo había celebrado algo igual un par de docenas de veces en 42 años y medio de historia.

En la presente temporada, el equipo de Dani Vidal ya lo consiguió tres veces (Guadalajara, Zamora y Cáceres) y, de momento, iguala al plantel 1989-1990, el del ascenso a Segunda División, que, bajo control de Vicente González-Villamil, vencía en capitales como Toledo, Lugo y Orense. Por lo tanto, este récord está en disposición de ser batido en cualquiera de las tres visitas de esta índole que quedan: Orense, Santa Cruz de Tenerife y Pontevedra.

La historia de los triunfos del Real Avilés Industrial se inició, precisamente, con uno de esta tipología. El 18 de septiembre de 1983, en la capital de Álava, ante "El Glorioso", tuvo lugar el primero de 25, con réplicas en Orense, León, Pontevedra, Toledo, Lugo, Murcia, Las Palmas de Gran Canaria, Zamora, Logroño, Palencia, Guadalajara y, ahora, Cáceres.

Por número de victorias, la capital que mejor se dio es Pontevedra. Aunque ya pasan casi 23 años de la última allí, son cuatro partidos ganados junto al Lérez, dos en una misma temporada, 2002-2003, y con dos entrenadores, el destituido José Manuel Muñiz, en Copa Federación, y su sustituto, Fabri González, en Liga.

Lo más llamativo quizá sea lo de Logroño, donde las tres victorias se consumaron ante otros tantos equipos. Primero, contra el histórico y desaparecido CD Logroñés, dirigido por el internacional Juan Señor, cuando los goles de Parente y Miguel Suárez ilusionaban en el arranque de una campaña, 2003-2004, que acabaría siendo una de las más abominables de la historia del club. Diez años después, el equipo repetiría por partida doble en el Nuevo Las Gaunas, liquidando a SD Logroñés y UD Logroñés, los dos que por entonces, y así siguen, se disputaban la hegemonía en la capital de La Rioja.

La mezcla de dos conceptos que casan en armonía, fútbol y geografía, nos revela que Cáceres, con sus 1.750 kilómetros cuadrados, es el municipio más extenso de España, mientras Avilés, que no llega a 27, es el octavo más pequeño de Asturias. Así, en el término cacereño cabrían hasta 65 "avileses" y, por ahí, también podríamos decir que el pez chico, más que comer al grande, lo engulló. De hecho, la goleada del Príncipe Felipe revela otro dato significativo: de los 435 partidos oficiales que el Real Avilés Industrial ha disputado fuera de Asturias en toda su historia y en todo tipo de localidades, el del pasado domingo es el primero que gana por 4 goles de diferencia.