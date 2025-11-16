Sinner dicta su ley para seguir siendo el Gran Maestro

Bajo techo no hay color. Jannik Sinner volvió a imponer su ley en Turín para levantar por segundo año consecutivo el título de maestro ante un Carlos Alcaraz (7-6 (4) y 7-5) que no pudo romper la racha magistral del italiano en pistas cubiertas.

Son ya 31 triunfos consecutivos en pistas indoor, diez de ellas en Turín, donde no ha perdido un solo set en las dos últimas ediciones. Fue precisamente en la cita de 2023 en la ciudad transalpina cuando saboreó la última derrota. Desde entonces, bagaje intratable y doble título de maestro, que le convierten además en el hombre con mayor porcentaje de victorias en la historia del torneo, superando a Nastase.

Ni la superioridad de Alcaraz en el cara a cara, ni la mejor versión del murciano en todo el torneo valieron para poder desviar a Sinner del camino triunfal, que le llevó a reeditar el título en su tierra natal. Son ya 24 títulos en su carrera, igualando en número al español, que esta vez flaqueó en los momentos más decisivos del partido.

El tenis español sigue viviendo la cruz en el torneo de Maestros y son ya cinco finales perdidas de manera consecutiva con un tenista español de por medio. Desde que Àlex Corretja levantara el título en Hamburgo en 1998, ni Ferrero, ni Ferrer, ni Nadal en dos ocasiones, ni tampoco esta vez Alcaraz han podido poner su nombre junto al de Orantes y al del mencionado Corretja.

EL MEJOR SINNER EN EL MOMENTO OPORTUNO

Desde buen inicio se vio que la final iba a ser nuevamente de nivel altísimo, con intercambios vibrantes y puntos espectaculares desde el primer segundo. Ni el parón por la atención médica a un asistente en el Inalpi Arena, ni tampoco el tiempo médico requerido por Alcaraz para tratar su pierna derecha, detuvieron el gran ritmo de partido, que fue marcado durante todo el set por los servicio de uno y otro.

Alcaraz fue atendido por problemas en su muslo derecho / AP

Solo Alcaraz pudo incomodar a Sinner desde el resto justo a las puertas del 'tie break', que acabó decidiendo el set a favor del italiano, que tras salvar una bola de set en el juego mencionado, jugó mejor que Carlitos los puntos más calientes del desempate para llevarse el gato al agua.

Enloqueció la grada tras más de una hora de juego, aunque sin tiempo para más, Alcaraz dio el primer golpe del segundo set.

CAMBIO DE RUMBO

Jugó el peor juego de todo el torneo al saque el italiano, que cedió el turno por vez primera en la edición, con dos dobles faltas y otro error que entregó la ventaja inicial del set al español.

Se animó en busca de igualar el partido, pero al mínimo resquicio que vio Jannik, se lanzó a devolverle la rotura y lo consiguió en el sexto juego, aprovechando un par de errores de Carlitos y la fortuna de un último resto que entró nadie sabe como.

Resurgió en el set el italiano cuando más perdido parecía estar y con ello se lanzó a por la victoria, encontrando los momentos de más desesperación al otro lado, con un Alcaraz que no encontraba la forma de frenar lo que parecía ya a partir de entonces inevitable.

HACHAZO FINAL

Parecía que de nuevo el desempate iba a citar la suerte del set, pero a las puertas de ello, Sinner dio el golpe final. Apretó las tuercas, encontró la mínima precipitación de Alcaraz y puso el punto y final. A la primera que pudo, lo consiguió.

Tirado al suelo como nunca antes le habíamos visto celebrar. Ni en sus títulos de Grand Slam el italiano se dejó ir de la manera que lo hizo cuando la última bola de Carlitos se escapó por el pasillo.

Alcaraz y Sinner se abrazan tras el partido / AP

Nuevamente, profeta en su tierra, algo que solo habían conseguido McEnroe y Becker. No hay duda que el italiano está ya en la lista de los mejores de la historia. También su gran rival, Carlos Alcaraz, a quien le tocó esta vez saborear la cara de la derrota.

El español tendrá la opción de cerrar con mejor boca el año en busca de conquistar la Copa Davis. Por su parte, Sinner se marcha ya de vacaciones. Con el título bajo el brazo y con la mirada puesta ya en 2026, donde buscará volver a imponer su ley en una lucha contra Alcaraz que ya es leyenda.