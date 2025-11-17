La NFL provoca un impacto millonario en Madrid: la huella de una competición que promete volver a España

Todas las miradas del deporte mundial se centraron este domingo sobre el Santiago Bernabéu. La NFL llegaba a España por primera vez. Los Miami Dolphins, que actuaban como equipo local en la capital de España, se impusieron a los Washington Commanders en el tiempo extra (16-13). Ya en las semanas previas al evento todo hacía presagiar que lo vivido en el estadio de Chamartín este fin de semana iba a marcar un antes y un después, como finalmente así fue. El evento deportivo ha generado un impacto de 80 millones de euros, siendo esta una cifra extremadamente prudente a tan solo unas horas de haber finalizado el partido. Porque más allá de todos los shows, eventos y entretenimiento que haya despertado este primer NFL Madrid Game, lo que ha reportado es una cantidad de ingresos sin igual a todos los niveles.

El mayor gigante deportivo del mundo

Los ya mencionados 80 millones de euros bien podrían quedarse cortos a medida que se sucedan los días y nuevos informes y facturas vayan saliendo a la luz. Por contextualizar, Londres organiza dos partidos de temporada regular cada año y los ingresos ascienden hasta los 350 millones de euros. Los londinenses cuentan con un contrato multianual, uno similar al que aspira conseguir Madrid en las próximas fechas. Y es que todo hace indicar que así será. El comisionado de la liga, Roger Goodell, lo confirmó a pie de campo en el Santiago Bernabéu, minutos antes del inicio del partido entre Miami Dolphins y Washington Commanders. “Volveremos. Estamos muy emocionados. Esto ha sido una gran oportunidad para nosotros. Siempre esperamos a que termine el partido, pero queremos volver. A Madrid o a España. Creemos que es un gran mercado. Como saben, tenemos historia aquí, así que es algo importante para nosotros”, confirmó Goodell.

Que las palabras del máximo mandatario de la competición fueran un secreto a voces no les resta la importancia que realmente tienen. Tras Reino Unido, Alemania, México, Brasil e Irlanda, se convirtió en el sexto país del mundo en acoger un encuentro oficial de la temporada regular de la NFL. Independientemente de la sede escogida, la NFL desembarcará de nuevo en España en 2026. Se desconoce la fecha, también la sede y, por supuesto, los equipos que formarán parte del encuentro. Miami Dolphins forma parte del tridente completado por Kansas City Chiefs y Chicago Bears que componen el Global Markets Program de la NFL en España, un programa que permite a cada franquicia realizar actividades comerciales y desarrollo de marca en mercados internacionales específicos. Es por ello que la franquicia de Florida ejerció como local en el Santiago Bernabéu este domingo. En próximas ocasiones, bien podrían ser los Chiefs o los Bears lo que ocupen ese puesto.

El turismo deportivo volvió a ser la referencia de la economía madrileña durante la semana. La capacidad de Madrid de acoger eventos de esta magnitud se sostiene con las cifras. Hostelería Madrid, la patronal del sector en la capital, estima que en torno a 21 millones de euros se generaron en hostelería (incluyendo bares, restaurantes, tiendas...). Solo por parte del turismo internacional que visitó la ciudad, situado en torno a 42.000 personas, se asciende a un gasto de entre 8,4 y 16,8 millones de euros de gasto en bares y restaurantes. Lo restante, llegó de la mano de los muchos españoles que llegaron de diferentes partes de la península. La reserva hotelera superó los 15 millones de euros, cifras que refuerzan un evento sin precedentes para la ciudad.

En los medios de comunicación también se intuye la magnitud del NFL Madrid Game. Cuatro, como cadena de televisión en abierto encargada de ofrecer el partido, alcanzó los 3,5 millones de espectadores únicos durante la retransmisión, unos 759.000 espectadores de media y un 7,9% de share, consagrándose como la emisión más vista en el día para la cadena. Un servicio para aquellos que no lograron conseguir una localidad en el estadio del Real Madrid. Hasta 700.000 personas colapsaron la lista de espera para compra de entradas la misma tarde en la que se pusieron a la venta, demostrando el inmenso tirón que ha alcanzado la competición en nuestro país.

Las cifras también acompañaron en el Santiago Bernabéu, que acogió a 78.610 espectadores, una cantidad que supera por la mínima al último clásico que Real Madrid y Barça disputaron sobre el feudo madridista hace tan solo unas semanas. El Miami Dolphins - Washington Commanders se convierte en el evento deportivo con mejor entrada desde que se acometiera la reforma del nuevo Bernabéu. Desde el 2 de marzo de 2019, en un nuevo clásico (78.921), no se conseguía una cifra mayor en el estadio del Real Madrid.

Top-5 mejores entradas del nuevo Santiago Bernabéu 78.610 NFL Miami v Washington 2025.

78.192 R. Madrid vs FC Barcelona octubre 2024

78.107 R. Madrid vs FC Barcelona octubre 2025

77.981 R. Madrid vs FC Barcelona abril 2024.

77.261 R. Madrid vs Atlético de Madrid - Champions en febrero 2025.

¿Cuánto dinero ganó el Real Madrid con el partido de la NFL?

El Real Madrid es otro de los grandes reforzados en su alianza con la NFL. El conjunto blanco generó un impacto mundial en términos mediáticos. Un evento que sirve para seguir acrecentando la figura de un club reconocido en cualquier parte del globo terrestre. Además, la puesta en escena del Santiago Bernabéu a nivel internacional se superó con nota, algo que puede ayudar en términos comerciales al conjunto presidido por un Florentino Pérez que lucía un rostro de orgullo y sensación de victoria personal durante la tarde del domingo.

La NFL, como competición más seguida en todo el mundo, catapulta al conjunto blanco, que ya busca una nueva alianza de cara a 2026. Las imágenes del Santiago Bernabéu han trascendido más allá de nuestras fronteras, situando a Madrid en el mapa para la celebración de próximos eventos deportivos.

Florentino Perez saludando a los aficionados en el estadio Santiago Bernabéu durante el NFL Madrid Game. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Por su parte, el conjunto blanco podría embolsarse alrededor de 7 millones de euros por la celebración del encuentro. Se sabe que la NFL pagó 2,3 millones al Tottenham por la disputa del partido en Londres. Es por ello que el Bernabéu y la marca Real Madrid, como mínimo, habrían igualado dicha cantidad. Además, el conjunto Spur se quedó con con los ingresos (unos 4 millones de euros) de catering, bebida, merchandising y demás asuntos relacionados con el encuentro, de forma que todo hace indicar que la competición siguió el mismo patrón con el conjunto blanco.