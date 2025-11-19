VIII Gala Valores: campeones con valores en el deporte y en la vida

Los valores son el brillo que queda cuando se apaga el efecto de las victorias. El soporte desde el que se hacen buenas las derrotas. Un conjunto de pensamientos y actitudes que vuelven grandes a los campeones que fueron reconocidos en Gala Valores de SPORT, celebrada, en su VIII edición, en un escenario que guarda las esencias de los atletas como es la sede del Comité Olímpico Español. El acto, que reunió a las máximas instituciones del deporte, condecoró a una selección que encarna los valores que transforman la vida a través de competiciones en las que son los mejores gracias a su forma de estar en el mundo.

Todos ellos, campeones: Iris Tió y Dennis González, oros mundiales en natación artística; el arquero Andrés Temiño, quien dio en la diana ante los favoritos surcoreanos en su casa; los motociclistas Marc y Álex Márquez, campeón y subcampeón del mundo en una misma familia; la waterpolista Jennifer Pareja, reina de la piscina; el alpinista Carlos Soria, el más veterano en alcanzar un 'ochomil'; el campeón del mundo e ídolo azulgrana Leo Messi; el entrenador Roberto Martínez, que aspira a llevar a Portugal a su primer Mundial y la marchadora María Pérez, la mejor atleta española de la historia.

"Diez nombres, diez historias, diez ejemplos de cómo el deporte sigue siendo una escuela de vida", tal y como recordó Ainhoa Arbizu, la periodista encargada de conducir un evento con la ilusión de reconocer a caras conocidas para ella, como los hermanos Márquez. El evento no sería posible sin los patrocinadores que acompañan a los premiados en las curvas de sus largas trayectorias. Cupra, Caixabank, Movistar, la Comunidad de Madrid, Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Fundación Sportium hicieron converger sus valores de marca con los de los deportistas a través de los representantes que entregaron los premios detrás de los que hay una tupida red de apoyos.

Porque el juego en equipo es uno de los grandes valores que comparten las autoridades que también disfrutaron de la gala, como Alejandro Blanco, presidente del COE; además de un nutrido grupo que acompañó al presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, a su vicepresidenta, Arantza Sarasola; al consejero delegado, Aitor Moll, a la directora editorial y adjunta a la presidencia, Ainhoa Moll, y a Sergi Guillot, director general, así como al director de SPORT, Joan Vehils, maestro de ceremonias.

Emociones a flor de piel

"El deporte es competir hasta el final, pero también aprender a levantarse tras un error y respetar al rival. La victoria más importante es la que se consigue superándose uno mismo. SPORT cree en estos valores, los promueve y los divulga, convirtiéndolos en parte esencial de su proyecto editorial", comenzó diciendo Aitor Moll en una Gala Valores que fue un carrusel de enseñanzas compartidas.

Como las de dos hermanos de Cervera a los que su madre les hacía los batidos en fin de semanas de viajes para los que sus padres nunca negociaron el esfuerzo. Los Márquez, que se miraron en el escenario felicitándose y retándose para el año que viene con el objetivo, como mínimo, de reeditar un doblete histórico. Una noche de emociones vividas incluso a distancia, con Messi poniendo la piel de gallina al auditorio con el simple reflejo de unos ojos en los que exhibió el cariño de tantos aficionados, del Barça o no, que crecieron al calor de un jugador irrepetible.

"Me hubiese gustado hacer toda mi carrera en el Barça", confesó en la entrega en Miami, de mano de Johan Vehils, director de SPORT. Un diario que ha puesto voz y corazón al sentir de Messi y que acompañó en su infancia a Roberto Martínez. El seleccionador de Portugal que, como él mismo confesó, recibió el primer gran reconocimiento en España. Fue en un acto que contó con la mejor líder femenina en el deporte, como María Pérez.

El discurso de Aitor Moll Muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor darles la bienvenida, un año más, a la Gala Valores 2025, una cita que Sport y Prensa Ibérica celebramos con enorme orgullo y que en su octava edición, se ha consolidado como un reconocimiento imprescindible a la esencia más noble del deporte. Hoy nos reunimos para celebrar no solo los logros deportivos, sino los principios que dan sentido a la práctica deportiva: el esfuerzo, la superación, la disciplina, la solidaridad, el respeto y la capacidad de afrontar los retos con dignidad y valentía. Valores que construyen mejores deportistas… pero, sobre todo, mejores personas. Los galardones que hoy entregamos pretenden destacar esa dimensión humanista del deporte, tan necesaria en nuestras sociedades y tan decisiva para el desarrollo personal de quienes lo practican. Porque el deporte es, por supuesto, competir hasta el final… pero también es aprender a levantarse después de una derrota, reconocer y respetar al rival y entender que la victoria más importante es la que se consigue superándose a uno mismo. Sport cree profundamente en estos valores. Los promueve, los divulga y los convierte en parte esencial de su proyecto editorial. Y lo hace porque sabe que el deporte es un extraordinario vehículo educativo para nuestros jóvenes: les enseña a convivir, a trabajar en equipo, a compartir metas y a construir sueños. Y porque sabe que los deportistas de élite se convierten en referentes cuya influencia —positiva o negativa— trasciende los estadios, las pistas y los podios. Por eso estamos aquí esta tarde: para reconocer a quienes mejor representan la grandeza del deporte español, no solo por sus éxitos, sino por la forma en que los alcanzan. En esta edición distinguimos a deportistas que siguen escribiendo páginas memorables en nuestra historia reciente, y también a otros cuya trayectoria se ha convertido en ejemplo universal de constancia, talento y humanidad. Sus historias nos recuerdan que la deportividad y la conducta ejemplar siguen siendo una guía que nos anima a confiar en lo mejor de la condición humana. Del mismo modo, hoy ponemos el foco en quienes trabajan muchas veces lejos de los focos pero son esenciales para que el deporte avance: entrenadores, preparadores físicos, psicólogos, directivos y profesionales cuya dedicación contribuye a prestigiar cada disciplina. Su labor silenciosa también tiene un valor extraordinario, y esta gala quiere reconocerlo. Quiero hacer, además, un capítulo especial para Sport, que continúa consolidándose como una referencia informativa imprescindible para millones de lectores y aficionados. Su apuesta por la calidad, la actualidad y la transformación digital, impulsada desde Prensa Ibérica, ha convertido a este diario en una de las plataformas deportivas más relevantes de nuestro país. Su trayectoria demuestra que informar sobre deporte es también formar en valores. A todos los profesionales de Sport, mi felicitación por seguir creciendo, innovando y manteniendo intacto su compromiso con los lectores. Y, por supuesto, mi enhorabuena a todas y todos los premiados. Este reconocimiento es un homenaje a su trayectoria, a su trabajo y a la inspiración que ofrecen dentro y fuera de la competición. Gracias por acompañarnos en esta celebración del deporte… pero, sobre todo, gracias por acompañarnos en esta celebración de los valores que hacen grande a nuestra sociedad.

La imagen acompañando a su amiga, Antonella Palmisano, ilustra el espíritu de la Gala Valores, que reconoció todas las dimensiones del deporte. Ejemplos de vida como el de Jennifer Pareja, que por fin ha vencido el miedo a la piscina, que tantas alegrías le dio. El lugar desde el que Dennis González tumbó los prejuicios y formó una pareja imbatible con Iris Tió. Tienen un futuro inabarcable en el que convivirán con otros deportistas que serán leyenda, tal que Andrés Temiño, con la puntería siempre afinada. La foto final, con Carlos Soria como el veterano de esta selección única, fue el recuerdo de una noche redonda para demostrar que el deporte existe gracias a sus valores.