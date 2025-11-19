Síguenos en redes sociales:

La Nueva España

Ver más galerías relacionadas

27

La final de la Supercopa de España de baloncesto estre el Valencia y el Real Madrid, en imágenes

26

LaLiga | Barcelona - Real Sociedad, en imágenes

39

Atlético de Madrid - Real Madrid, en imágenes

13

LaLiga | FC Barcelona - Getafe, en imágenes

20

Champions: Newcastle - Barcelona, en imágenes

12

Champions | Liverpool - Atlético de Madrid, en imágenes

11

La etapa 16 de la Vuelta, en imágenes

12

La etapa 7 de la Vuelta a España, en imágenes

13

La etapa 4 de la Vuelta a España, en imágenes

18

La etapa 17 del Tour de Francia, en imágenes

25

La etapa 16 del Tour de Francia, en imágenes

24

La etapa 13 del Tour de Francia, en imágenes

Galardones

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte

Dani Barbeito / Valentí Enrich

Ver galería >

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Los premiados de la Gala Valores, junto a Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica y Arantza Sarasola, vicepresidenta de Prensa Ibérica

DANI BARBEITO

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Iris Tió recogio el premio de manos del presidente del COE, Carlos Blanco y de Sergi Guillot, director General de Prensa Ibérica

Dani Barbeito

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Dennis recibió el premio de manos de la subdirectora de SPORT, Iulene Servent

Dani Barbeito

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Andrés Temiño con el premio que le entregó Rafael Fernández de Alarcón, Director de Marketing Global de Telefónica

Dani Barbeito

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Marc Márquez y Álex Márquez reciben el galardón Valores 2025

DANI BARBEITO

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Jennifer Pareja reogió el premio de manos de Pere Navarro, Delegado especial del Estado en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona y Alex Bescos responsable de Marketing de Diario SPORT

Dani Barbeito

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Carlos Soria recoge el premio de manos de Luís Martín Izquierdo, viceconsejero de Cultura, Turismo y deportes de la Comunidad de Madrid y Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica

Dani Barbeito

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

La emoción de Messi al recibir el premio: “Barcelona es mi casa, es mi gente, es mi lugar”

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Roberto Martínez recogió el premio de manos de Raquel González, embajadora de Fundación Sportium y Albert Masnou, director adjunto de diario SPORT

Dani Barbeito

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

María Peréz recogió el premio de manos de Alfredo Bustillo, director de patrocinios de CaixaBank y Ainhoa Moll, adjunta a la presidencia y directora editorial de Prensa Ibérica

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

Las mejores imágenes de la VIII Gala Valores del Deporte.

stats