El Real Madrid suda sangre para acabar con un combativo Zalgiris

El Real Madrid se apuntó la sexta victoria de la temporada en la Euroliga después de superar a Zalgiris Kaunas por 100-99. El partido fue tremendamente competido y liderado durante la gran mayoría del tiempo por los de Sergio Scariolo. Pese a ello, el cuadro de Tomas Masiulis no dio su brazo a torcer en ningún momento, obligando a los blancos a anotar 38 puntos en el último periodo para asegurarse el triunfo. Theo Maledon (25), Trey Lyles (21) y Facundo Campazzo (20) fueron los máximos anotadores de los locales, mientras que Sylvain Francisco se apuntó 33 puntos y 11 asistencias para 37 créditos de valoración que quedaron sin premio.

Pese a que el Madrid arrancó mejor, catapultados por el descaro y la calidad de Facundo Campazzo (18-8), los lituanos reaccionaron para no perderle la cara la choque. Aun así, los blancos cerraron el primer asalto con seis puntos de ventaja (22-16).

Volvió a pegar un arreón el cuadro de Scariolo para irse +12 (28-16), pero de nuevo, el rendimiento ofensivo no era suficiente para romper el encuentro. Sylvain Francisco iba entrando en calor, pero el electrónico reflejaba al descanso un 43-37 favorable a un Real Madrid que únicamente lanzó cuatro triples en la primera mitad, errándolos todos.

Fue en el tercer cuarto en el que Zalgiris elevó sus prestaciones. Comandados por un brillante Azuolas Tubelis, los de Tomas Masiulis evaporaron la desventaja, y gracias a un parcial de 0-9 llegaron a irse siete puntos por encima de los blancos (47-54).

Unos minutos delicados de los que el Real Madrid se logró recuperar, gracias a Edy Tavares y a Theo Maledon, que lideraron la reacción local hasta el empate a 62-62 con el que se entró al último asalto.

Lejos de que hubiese nerviosismo, los dos equipos se desataron en ataque. Tras dos acciones del base galo, los blancos mandaban por 85-81 a falta de tres minutos para la bocina final.

Pero fueron en aquellos instantes en los que a Zalgiris se le mojó la pólvora, y Campazzo, con dos acciones de bella factura, situó el 89-81 que parecía ser definitivo. Los lituanos no habían dicho la última palabra, y tras dos triples consecutivos de Dustin Sleva y Edgaras Ulanovas, redujeron la desventaja a tan solo dos tantos (89-87). Quedaba minuto y medio.

Campazzo siguió a lo suyo, mientras que Francisco y Ulanovas ponían a Zalgiris a tan solo un punto (94-93). Trey Lyles falló y los lituanos tuvieron la opción de ganar el partido, pero a Maodo Lo le señalaron una falta en ataque muy rigurosa tras impactar con el Facu. El alemán se llevó una técnica por protestar, y el Real Madrid, que sobrevivió a la irrupción final de Francisco, se adjudicó su sexta victoria continental de la temporada tras el error de Ignas Brazdeikis a la desesperada desde el centro de la pista.