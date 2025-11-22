Fórmula 1
Alonso, agradecido: "La lluvia nos ha ayudado muchísimo"
"Si la carrera es en seco, como parece, será una misión imposible casi estar en los puntos, pero no tenemos nada que perder y vamos a intentarlo", ha advertido Fernando, que arrancará séptimo en Las Vegas
“Si hace dos horas me cuentan que iba a estar en Q3, no me lo creo”. Fernando Alonso ha reconocido su sorpresa tras clasificar séptimo en Las Vegas con un Aston Martin que en condiciones de seco y en circunstancias normales habría ocupado posiciones muy retrasadas.
Pero la lluvia ha aparecido en una ciudad en la que solo lo hace 26 días al año de media y le ha brindado una oportunidad que Alonso no ha dejado escapar. El asturiano, que mañana saldrá séptimo en parrilla, ha resumido su actuación con una reveladora sonrisa.
"Ha sido difícil para todos, sobre todo en la Q1, porque eran las primeras vueltas que dábamos todos en este circuito con este frío, con los neumáticos, etc. Pero bueno, ha salido bien. Íbamos bastante lentos en condiciones de seco, así que la lluvia hoy nos ha ayudado muchísimo, pues seguramente habríamos estado en las últimas posiciones y hemos subido hasta el séptimo, así que hay que estar agradecidos y ver mañana qué se puede hacer".
[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]
El pronóstico para la carrera de este domingo no apunta más agua, con lo que la historia va a ser diferente este domingo y Alonso lo sabe: “Difícil, difícil. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo y saber que hoy ha habido un regalo con la lluvia y estar séptimos, pero mañana, si la carrera va todo normal y es en seco, será una misión imposible casi estar en los puntos", ha advertido.
"Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Salimos séptimos, vamos a hacer el coche ancho, vamos a defender, a hacer una buena estrategia, una buena salida. Y no tenemos nada que perder, así que a ver lo que se puede hacer", ha zanjado Fernando.
[Consulta el calendario de la temporada de F1]
"Fernando es un animal, lo que ha hecho es una bestialidad", ha destacado el patrón de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, espectador de lujo en Las Vegas.
