Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Alonso, agradecido: "La lluvia nos ha ayudado muchísimo"

"Si la carrera es en seco, como parece, será una misión imposible casi estar en los puntos, pero no tenemos nada que perder y vamos a intentarlo", ha advertido Fernando, que arrancará séptimo en Las Vegas

Alonso, sonriente en Las Vegas

Alonso, sonriente en Las Vegas / Aston Martin F1 Team

Laura López Albiac

Laura López Albiac

“Si hace dos horas me cuentan que iba a estar en Q3, no me lo creo”. Fernando Alonso ha reconocido su sorpresa tras clasificar séptimo en Las Vegas con un Aston Martin que en condiciones de seco y en circunstancias normales habría ocupado posiciones muy retrasadas.

Pero la lluvia ha aparecido en una ciudad en la que solo lo hace 26 días al año de media y le ha brindado una oportunidad que Alonso no ha dejado escapar. El asturiano, que mañana saldrá séptimo en parrilla, ha resumido su actuación con una reveladora sonrisa.

"Ha sido difícil para todos, sobre todo en la Q1, porque eran las primeras vueltas que dábamos todos en este circuito con este frío, con los neumáticos, etc. Pero bueno, ha salido bien. Íbamos bastante lentos en condiciones de seco, así que la lluvia hoy nos ha ayudado muchísimo, pues seguramente habríamos estado en las últimas posiciones y hemos subido hasta el séptimo, así que hay que estar agradecidos y ver mañana qué se puede hacer".

[Consulta la clasificación del Mundial de Fórmula 1]

El pronóstico para la carrera de este domingo no apunta más agua, con lo que la historia va a ser diferente este domingo y Alonso lo sabe: “Difícil, difícil. Creo que tenemos que tener los pies en el suelo y saber que hoy ha habido un regalo con la lluvia y estar séptimos, pero mañana, si la carrera va todo normal y es en seco, será una misión imposible casi estar en los puntos", ha advertido.

"Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Salimos séptimos, vamos a hacer el coche ancho, vamos a defender, a hacer una buena estrategia, una buena salida. Y no tenemos nada que perder, así que a ver lo que se puede hacer", ha zanjado Fernando.

[Consulta el calendario de la temporada de F1]

Noticias relacionadas y más

"Fernando es un animal, lo que ha hecho es una bestialidad", ha destacado el patrón de MotoGP, Carmelo Ezpeleta, espectador de lujo en Las Vegas.

TEMAS

  1. Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
  2. La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
  3. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  4. La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
  5. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  6. Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
  7. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  8. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa

El aplaudido vídeo de una comerciante ovetense contra del Black Friday: "Los números no salen y no queremos bajar la persiana"

El aplaudido vídeo de una comerciante ovetense contra del Black Friday: "Los números no salen y no queremos bajar la persiana"

Mocos blancos, verdes o amarillos: lo que dicen de nuestra salud y cuándo debemos ir al médico

Mocos blancos, verdes o amarillos: lo que dicen de nuestra salud y cuándo debemos ir al médico

David Bim, director de "Al oeste, en Zapata", la película ganadora del FICX: "Se acaba lo tecnológico y empieza el arte; se encienden las luces del cine y algo ha cambiado en ti, hay movimiento"

David Bim, director de "Al oeste, en Zapata", la película ganadora del FICX: "Se acaba lo tecnológico y empieza el arte; se encienden las luces del cine y algo ha cambiado en ti, hay movimiento"

Sale a la luz el comunicado de Isa P sobre lo ocurrido en casa de Pantoja cuando era niña: "No viene solo del episodio de la manguera, viene desde que yo soy una niña y no se me protege frente a un tío y una abuela"

Sale a la luz el comunicado de Isa P sobre lo ocurrido en casa de Pantoja cuando era niña: "No viene solo del episodio de la manguera, viene desde que yo soy una niña y no se me protege frente a un tío y una abuela"

Martín ya no es el nombre más puesto en Asturias para recién nacidos: estos son los favoritos de los padres (con Enzo y Valeria en los primeros puestos)

Martín ya no es el nombre más puesto en Asturias para recién nacidos: estos son los favoritos de los padres (con Enzo y Valeria en los primeros puestos)

El inicio de la Semana de Arte Urbano de Siero, en imágenes

El inicio de la Semana de Arte Urbano de Siero, en imágenes
Tracking Pixel Contents