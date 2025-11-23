Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

COPA DAVIS

Berrettini no da opción a Carreño y da el primer golpe en la final

El número dos italiano impuso su juego para superar al asturiano en un partido sin mucha historia

Berrettini celebra ante Carreño

Berrettini celebra ante Carreño / AP

Albert Briva

Albert Briva

Italia da el primer golpe en la gran final de la Copa Davis 2025 con la victoria de Matteo Berrettini sobre Pablo Carreño (6-3 y 6-4) en un partido dominado de principio a fin por el italiano, que impuso su juego potente y agresivo apoyado con su servicio.

Un total de 13 saques directos del italiano y una rotura a la mitad de cada set desarticularon las opciones de Carreño ante la alegría del Supertennis Arena de Bolonia, que presentó desde primera hora de la tarde un ambiente excelente.

No empezó mal el asturiano en busca de coger el ritmo del partido y tras superar el inicio potente de Berrettini, pudo igualar el partido, con el dominio total de los servicios hasta el 3-3. Fue entonces, cuando el italiano dio el primer golpe y con tres juegos seguidos tomó las riendas del partido con la consecución del primer set.

Pudo incluso empezar el segundo parcial con una nueva rotura, pero Carreño volvió a sobrevivir en los primeros compases del set, pero el guion final tenía el mismo desenlace que en el primero.

Esta vez, rotura en el octavo juego para sentenciar sin dudas acto seguido el partido y el primer punto.

Italia se queda a un paso del título. A España solo le queda confiar en la remontada como ya hiciera el jueves ante República Checa. Siguiente paso, Flavio Cobolli - Jaume Munar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
  2. La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
  3. Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
  4. Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
  5. Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
  6. Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
  7. Podemos denuncia que el Alcalde de Siero y la edil de La Fresneda 'no pagaron multas de aparcamiento porque prescribieron antes de gestionarlas
  8. Dolor y rabia en la mina del accidente mortal en Cangas del Narcea: ”No sé qué le pasa a Santa Bárbara con nosotros...”

La Semana del Arte Urbano de Siero, también para los niños: lleno en los talleres de la segunda jornada en la Pola

La Semana del Arte Urbano de Siero, también para los niños: lleno en los talleres de la segunda jornada en la Pola

Colas en Lidl para conseguir el árbol de Navidad luminoso que ahora está por menos de 20 euros

Colas en Lidl para conseguir el árbol de Navidad luminoso que ahora está por menos de 20 euros

Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: "Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina"

Posada de Rengos llora, en una multitudinaria despedida, al minero cangués Óscar Díaz, fallecido este viernes: "Es injusto, era muy joven; le gustaba mucho vivir aquí y la mina"

Luis Carrión, sobre no ganar en Primera: "Me quita cero el sueño, soy fuerte y creo en lo que hago"

Luis Carrión, sobre no ganar en Primera: "Me quita cero el sueño, soy fuerte y creo en lo que hago"

La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”

La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”

Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos

Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos

Turón busca el "pote perfecto": diecinueve cocineros profesionales compiten por llevarse el premio del popular concurso gastronómico mierense

Turón busca el "pote perfecto": diecinueve cocineros profesionales compiten por llevarse el premio del popular concurso gastronómico mierense

Félix García y César Sánchez, premios "Liborio Colino" de la parroquia de Posada de Llanera

Félix García y César Sánchez, premios "Liborio Colino" de la parroquia de Posada de Llanera
Tracking Pixel Contents