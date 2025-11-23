Fútbol
Un gol en propia puerta da la victoria al Atlético de Madrid en Getafe
Los colchoneros se sitúan así a tres puntos del liderato de LaLiga, a la espera del resultado del Real Madrid en Elche
EFE
El Atlético de Madrid logró un triunfo muy valioso por 0-1 en Getafe, gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 82, forzado por el centro de Giacomo Raspadori y la presencia de Antoine Griezmann, para situarse a tres puntos del liderato de LaLiga, a la espera del resultado del Real Madrid en Elche.
- Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia