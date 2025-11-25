El Real Madrid, en cuadro a Atenas: Courtois y Huijsen, bajas de última hora para el partido de Olympiacos

Malas noticias para Xabi Alonso. El Real Madrid viaja a Atenas en cuadro. Este martes se han confirmado las bajas de Thibaut Courtois y de Dean Huijsen, que se unen, en defensa, a las de Eder Militao, Antonio Rudiger y David Alaba. Un panorama realmente complicado para el técnico, que solo podrá contar con Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferland Mendy. Por lo que todo apunta a que Carreras actuará de central junto a Asencio, o como alternativa recolocará a Aurelien Tchouameni en el eje de la defensa.

Courtois no podrá participar en el partido ante Olympiacos porque el belga se marchó del entrenamiento del Real Madrid en Valdebebas esta mañana aquejado de una gastroenteritis que le impidió trabajar con normalidad. No se ha subido al avión que lleva a la expedición blanca a Atenas hoy a las 13:30 horas, dejando la responsabilidad a un Andreyi Lunin que no había tenido oportunidades todavía con Xabi Alonso.

Courtois había jugado hasta ahora todos los minutos oficiales de la temporada. 1.080 en los 12 partidos de Liga, 360 en los cuatro encuentros de Champions y los 540 de los seis del Mundial de Clubes. De hecho, en el últim partido de Liga de Campeones, en Anfield ante el Liverpool, resultó decisivo para que los blancos no salieron goleados del campo inglés. Así que Lunin, que no ha disputado ni un minuto esta temporada, tendrá su primera oportunidad en Atenas. Se contaba con que debutase en la Copa del Rey, el próximo miércoles 17 de diciembre, pero ahora defenderá la portería en una competición, la Champions, de la que guarda grandes recuerdos como aquella tanda de penaltis en Manchester ante el City.

Tampoco está en la expedición un Dean Huijsen que se resintió de unas molestias y después de someterse a unas pruebas se ha confirmado que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo. Así que Xabi tendrá que rearmar una defensa de circunstancias para medirse al Olympiacos de Mendilibar, que ha empatado los dos partidos que ha jugado en su campo en Champions frente al Pafos (0-0) y al PSV (1-1).