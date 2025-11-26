Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Adrian Newey será jefe del equipo Aston Martin a partir de 2026

La decisión forma parte de una reestructuración de la cúpula del equipo. El hasta ahora director, Andy Cowell, pasará a ejercer como director de estrategia

Newey, con Alonso.

Newey, con Alonso. / Aston Martin F1 Team

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Barcelona

Aston Martin ha tomando una sorprendente decisión, nombrado a Adrian Newey como nuevo jefe del equipo de Fórmula 1 para la temporada 2026, relegando Andy Cowell, ahora en ese rol, al cargo de director de estrategia.

El rumor sobre la destitución de Cowell empezó a cobrar fuerza en Las Vegas y a partir de ahí se barajaron diversos sustitutos, entre ellos Christian Horner, al que ayer algunos aseguraron ver en la fábrica de Silverstone. Pero este miércoles el equipo ha dado a conocer que será Newey el elegido.

El ingeniero, actual director técnico ejecutivo y socio de la compañía, será también el máximo responsable del equipo de carreras tanto en la fábrica como en los circuitos. Cowell dejará de ser CEO y ‘team principal’ para convertirse en responsable de estrategia y coordinar la integración entre Aston Martin y sus socios Honda (motores en 2026), Aramco (combustible) y Valvoline (lubricante).

Esta decisión de Lawrence Stroll, propietario de la escudería, hará que Newey trabaje directamente con Fernando Alonso y Lance Stroll el próximo año. El genial diseñador había dirigido los departamentos técnicos de Williams, McLaren y Red Bull en las últimas tres décadas, pero nunca había ocupado este puesto.

