Baloncesto

Cómoda victoria de España en el debut de Chus Mateo

El nuevo seleccionador tuvo un plácido encuentro en la visita a Dinamarca para sumar el primer triunfo en el Grupo A de cara a la clasificación para el Mundial 2025 de Catar (64-74)

Oriol Paulí tuvo un regreso destacado con la selección, siendo uno de los jugadores más efectivos

Oriol Paulí tuvo un regreso destacado con la selección, siendo uno de los jugadores más efectivos / FEB

Ramon Palomar

Barcelona

Chus Mateo debutó con una cómoda victoria en el grupo A de clasificación para el Mundial 2027 después de imponerse a Dinamarca (64-74) con un equipo muy renovado, y con jugadores de gran futuro que jugaban su primer partido oficial como como Álvaro Cárdenas y Great Osobor (12 puntos) y otros que volvían después de mucho tiempo como Oriol Paulí o Francis Alonso. Jaime Fernández fue el más destacado por España, con 15 puntos.

En el primer encuentro como seleccionador, apostó por los más veteranos con Alberto Díaz y Jaime Fernández a los mandos del equipo y Santi Yusta, en un inicio donde el conjunto español llevó la iniciativa (9-10), con una buena defensa que lograba robar algunos balones (9-10).

Álvaro Cárdenas, jugador del Peristeri cedido por el Valencia, se estrenaba en partido oficial con España, y también lo hacía Great Osobor, jugando en Alemania. Cardenas abría su cuenta anotadora con un buen triple y Osobor en contraataque para dar las primeras ventajas a los de Mateo (12-21).

Great Osobor hizo su debut y jugó unos buenos minutos con España

Great Osobor hizo su debut y jugó unos buenos minutos con España / FEB

El seleccionador quería imprimir un ritmo alto y también daba entrada a Reyes, Paulí y Almansa, en una buena puesta en escena del equipo español. Aunque algunos balones perdidos daba opción a los daneses para acercarse (17-21). El veterano Lluís Costa también debutaba a sus 32 años en la dirección de España, que sin jugar de manera brillante lograba cerrar el primer cuarto por delante (23-25) con Yusta como máximo anotador (8).

Chus Mateo, dando indicaciones a sus jugadores en su debut como seleccionador

Chus Mateo, dando indicaciones a sus jugadores en su debut como seleccionador / FEB

Control del duelo

Un triple de Alberto Díaz y un activo Oriol Paulí, que volvía un año después a la selección, trataban de neutralizar la defensa más intensa de los daneses (27-34) con Francis Alonso anotando sus primeros puntos en su entrada en juego, el último que faltaba por entrar en acción, con una clara apuesta del seleccionador de que todos pudieran disfrutar de minutos.

Jaime Fernández fue el más destacado en la primera mitad ante Dinamarca, con 12 puntos

Jaime Fernández fue el más destacado en la primera mitad ante Dinamarca, con 12 puntos / FEB

Dinamarca trató de acercarse pero mejoró el ataque español después de dos buenas defensas y con un par de robos de balón, para volver a abrir brecha en el marcador (27-36). Dos triples de Jaime Fernández, el máximo anotador español, llevaban la renta a los 12 en un segundo cuarto muy cómodo del conjunto de Mateo que iba al descanso con una renta apreciable (33-45).

En la reanudación, España quería salir rápido aunque lo hacía con muchas imprecisiones, que permitía a Dinamarca mantenerse en el duelo (38-45) tras triple del jugador del Breogán, Dibba. Jaime Fernández, el más inspirado de los españoles, respondía rápido también desde el triple para mantener el duelo bajo control. Osobor le daba la máxima a España (38-52) que parecía romper definitivamente el duelo.

Oriol Paulí tuvo un buen regreso a la selección

Oriol Paulí tuvo un buen regreso a la selección / FEB

España abre hueco

Una gran secuencia defensiva de España, obligaba a los daneses a parar el encuentro tras un gran mate de Osobor que elevaba la renta a 16 (38-54) y con el partido totalmente encarrilado. Mateo decidía jugar con dos bases en pista, con Lluís Costa dirigiendo esos minutos y con sus primeros puntos oficiales, dejando la renta en 13 al final del tercer parcial (47-60).

Dinamarca trataba de seguir en el partido a base de defensa, aunque la diferencia no bajaba de los 10 puntos (52-63) por lo que no parecía inquietar a los de Mateo. Un triple de Francis Alonso y otro de Alberto Díaz ampliaba la renta a los 17 puntos (52-69). España se paró completamente en ataque dejando que los daneses se acercaran a 9 (62-71) pero la primera victoria ya no peligró en esta nueva etapa de la selección con Chus Mateo al frente (64-74).

TEMAS

