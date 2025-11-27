Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras más de un año

La Euroliga de baloncesto permite volver a jugar en Israel

El 9 de diciembre se jugará la EuroCup en Jerusalén, y el 11 de diciembre, la Euroliga en Tel Aviv.

Lonnie Walker, del Maccabi, controla la pelota ante los azulgranas Clyburn y Keita, en el encuentro disputado esta temporada en Belgrado.

Lonnie Walker, del Maccabi, controla la pelota ante los azulgranas Clyburn y Keita, en el encuentro disputado esta temporada en Belgrado. / Efe

Europa Press

Barcelona

Euroleague Basketball ha confirmado este jueves la reanudación de sus competiciones en Israel, con el regreso de la EuroCup el 9 de diciembre y el de la Euroliga el día 11, después de más de un año sin partidos en el país y tras evaluar sobre el terreno las condiciones de seguridad y el plan de retorno.

En la reunión mantenida por los clubes miembros de Euroleague Commercial Assets (ECA), estos recibieron un informe exhaustivo de la visita oficial de la semana pasada a Israel, que incluyó inspecciones presenciales de la situación actual y de las medidas de protección previstas, además de encuentros formales con organismos gubernamentales.

También se repasaron las últimas conversaciones con autoridades locales e internacionales, equipos visitantes y organizaciones implicadas, como las asociaciones de jugadores, entrenadores y árbitros; EuroLeague Players' Association (ELPA), EuroLeague Head Coaches Board (EHCB) y Union of Euroleague Basketball Officials (UEBO), respectivamente.

Plan de retorno

Tras la deliberación, Euroleague Basketball decidió activar el plan de retorno a partir de la Jornada 10 de la EuroCup y la Jornada 15 de la Euroliga. El primer partido en suelo israelí desde octubre de 2023 será el 9 de diciembre, con el Hapoel Midtown Jerusalem recibiendo al Veolia Towers Hamburg.

En Euroliga, el Maccabi Rapyd Tel Aviv volverá a jugar en casa el 11 de diciembre ante LDLC ASVEL Villeurbanne, y el Hapoel IBI Tel Aviv debutará como local el 16 de diciembre frente al Estrella Roja de Belgrado.

La Euroliga subrayó que seguirá monitorizando la evolución de la situación y en coordinación permanente con autoridades y equipos para garantizar la seguridad de todos los involucrados. El plan de retorno establece plena cooperación con las recomendaciones y restricciones que emitan los gobiernos nacionales respecto a los desplazamientos de sus clubes a Israel.

Teresa Fernández Marmiesse y Llana Consultores, premios Gijón Impulsa

José Luis Ábalos y Koldo García ingresan en la cárcel de Soto del Real

El Coro Minero da la nota en Turón: una exposición en el pozo San José celebra sus 75 años de vida

La nuera de Makoke anuncia nuevo proyecto mientras lucha contra su enfermedad

Isa Pantoja, tajante ante un posible acercamiento con su madre: "Para nada, todo genial"

