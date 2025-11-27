FÚTBOL
Isco y Amrabat se lesionan entre ellos... con Sevilla y Barça en el horizonte
Situación insólita la vivida en el partido de Europa League entre Betis y Utrecht con una lesión entre compañeros
Marc Gázquez
Situación insólita la vivida en el partido de Europa League entre Betis y Utrecht con una lesión entre compañeros. Y es que tan solo empezar el encuentro, un fuerte choque entre Sofyan Amrabat e Isco ha provocado la lesión de ambos jugadores.
Isco recibió una patada de su propio compañero cuando ambos iban a pugnar por un balón en el minuto dos de partido. El ex del Madrid ha intentado continuar sobre el terreno de juego tras ser atendido, pero finalmente no ha podido continuar en el partido.
De hecho, se ha retirado directamente al vestuario con visibles gestos de dolor. La mala suerte se ha cebado con Isco, que volvía a ser titular tras superar sus problemas físicos.
Pero no tan solo ha salido malparado Isco, sino que unos minutos después Amrabat también ha necesitado ser atendido por los servicios médicos. Finalmente, ha sido sustituido gastando así otra ventana de cambios para el Betis en el duelo europeo.
Los problemas físicos de Amrabat e Isco preocupan aún más viendo el calendario que tiene por delante el Betis. Los béticos se miden al Sevilla, su gran derbi, este fin de semana y posteriormente juegan contra el FC Barcelona.
- Conmoción en Avilés por la muerte fulminante de un niño de 12 años mientras hacía deporte: 'Es una desgracia
- Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
- Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
- Ubicado en la Asturias rural, con un chef de 40 años al mando y platos con inspiración asiática: así es el nuevo restaurante de la región en recibir una estrella Michelin (y ya son 14)
- La despedida al niño de Avilés de 12 años que falleció de forma fulminante mientras practicaba deporte: 'Pasaste como una estrella brillante, aunque demasiado fugaz, por nuestras vidas
- Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social