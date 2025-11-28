Fórmula 1
Alonso, pletórico: “24 años de experiencia tienen sus ventajas”
"Sé cómo extraer el máximo del coche”, ha reconocido Fernando, que arrancará cuarto en la carrera sprint de Qatar. “Abren el parque cerrado, se puede tocar el coche y todos terminan acertando. Esperemos mejorar".
El Mundial 2025 puede decidirse este fin de semana en Qatar, que este viernes ha vivido una intensa clasificación sprint liderada por Oscar Piastri. Pero si el australiano se ha reivindicado ante su compañero Lando Norris (3º), la sesión ha tenido otro protagonista inesperado, Fernando Alonso.
El asturiano ha ‘volado’ en la pista de Losail para situarse cuarto en parrilla de cara a la carrera de este sábado (15.00h, DAZN). Un resultado que es aún más meritorio en contraste con el de su compañero Lance Stroll, que ha caído en primera ronda y mañana partirá 16º.
Tras la ‘qualy’, sonriente, Alonso ha celebrado “uno de los mejores resultados del año” y ha explicado que se ha sentido cómodo con el Aston Martin desde el primer momento: “Es un circuito de alta velocidad y estábamos en la ventana de rendimiento desde los libres. Sentía algo de estrés en la SQ2, pero llegamos a la SQ3 y ahí conseguí ir rápido", ha resumido a las cámaras de la F1.
Fernando ha explicado la tensión con Tsunoda y las dos vueltas canceladas por límites de pista camino de la SQ3. “Tres coches ahí, una locura”, ha dicho, aunque el japonés se ha disculpado al final de la sesión.
El formato sprint parece hecho a su medida y Alonso tendrá mañana otra oportunidad para brillar: “Tengo 24 años de experiencia y 44 de edad, hay desventajas como el cansancio de los viajes o el jet lag, pero también tiene sus ventajas. Sé cómo extraer el máximo del coche”, ha reconocido, aunque rebajando la euforia: “Abren el parque cerrado, se puede tocar el coche y todos terminan acertando. Espero mejorar algo más del coche. Especialmente, en el lado del subviraje”, ha zanjado Alonso.
